La Juventus è al lavoro per definire le ultime cessioni di questo Calciomercato estivo. Considerando il fatto che il Chelsea non ha accettato lo scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku con l'aggiunta di 40 milioni di euro da pagare alla società bianconera, non è da scartare la possibilità che valuti il prestito del giocatore belga. Il belga piace in particolar modo a Massimiliano Allegri e per questo Cristiano Giuntoli potrebbe valutare il suo arrivo a Torino in una modalità che non vada ad appesantire il bilancio societario. Il prestito sarebbe ideale e questo potrebbe anche significare la permanenza di Dusan Vlahovic con la partenza di Arkadius Milik, valutato circa 15 milioni di euro dalla società bianconera.

Lukaku potrebbe approdare alla Juventus in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di arrivare a Romelu Lukaku nonostante non si sia definito lo scambio di mercato con Dusan Vlahovic. La volontà della società bianconera sarebbe quella di portare a Torino il giocatore belga in prestito oneroso magari inserendo un diritto di riscatto. Ad agevolare un possibile approdo di Lukaku a Torino le poche offerte che il giocatore ha ricevuto, se non dall'Arabia Saudita, che però il belga non vuole considerare.

Si è parlato anche di un interesse del Tottenham per Lukaku ma attualmente la volontà del giocatore sarebbe quella di ritornare nel campionato italiano e giocare nella società bianconera.

Ad agevolare un suo approdo a Torino anche il Decreto Crescita, che permetterebbe di alleggerire il prezzo d'ingaggio lordo del giocatore. L'eventuale arrivo del belga porterebbe ad almeno una cessione nel settore avanzato. Come dicevamo in precedenza se non dovesse partire Vlahovic potrebbe lasciare Torino Arkadius Milik, valutato circa 15 milioni di euro.

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il settore avanzato. Si parla soprattutto di un giocatore che garantisca qualità, gol ed assist ed il preferito sarebbe Domenico Berardi, che il Sassuolo lascerebbe partire per circa 30-35 milioni di euro. Lo vorrebbe Massimiliano Allegri che sarebbe pronto a lasciar partire Filip Kostic in caso di offerta da circa 20 milioni di euro.