La Juventus, nelle ultime ore, starebbe cercando di rinforzare la sua rosa, ma i bianconeri sarebbero pronti anche ad ascoltare eventuali offerte per i suoi giocatori, anche perché, di fronte ad offerte di un certo rilievo, nessun calciatore sarebbe incedibile. Nelle ultime ore, alla porta di Cristiano Giuntoli avrebbe bussato il Milan per chiedere il prestito di Moise Kean. Il club rossonero avrebbe offerto 5 milioni per un prestito oneroso che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La Juventus avrebbe rispedito al mittente la proposta del Milan perché sarebbe disposta cedere l’attaccante 2000 solo per monetizzare.

Kean testimonial della terza maglia della Juventus

La Juventus ha presentato la terza maglia per la stagione 2023/2024. La casacca è di colore nero e si ispira a Torino città industriale. La maglia, oltre ad essere ispirata al capoluogo piemontese, richiama anche le storiche tenute nere dei portieri bianconeri. La Juventus ha mostrato il nuovo "third kit" sui social attraverso diversi testimonial, tra i quali anche Moise Kean. Questo potrebbe essere un indizio per respingere le voci di un interessamento del Milan per l’attaccante classe 2000. Inoltre, in questo precampionato, il numero 18 juventino è stato spesso utilizzato da Massimiliano Allegri e ha anche trovato la via del gol contro il Real Madrid e nella sfida in famiglia con la Next Gen.

Attualmente, Moise Kean è alle prese con un fastidio alla tibia e la Juventus spera di recuperarlo per il match contro l’Udinese del 20 agosto.

La Juventus prepara l’esordio in campionato

È molto probabile che la Juventus cominci il campionato con la rosa attuale. Infatti, manca sempre meno alla sfida contro l’Udinese e all’orizzonte, a meno di clamorose sorprese, non sembrano esserci trattative in fase di chiusura, né entrata né in uscita.

Per la gara contro l’Udinese, Massimiliano Allegri avrà a disposizione tutto il gruppo, e l’unico in forse per un fastidio ad una tibia è proprio Moise Kean. Per sapere se il giocatore potrà recuperare, non resterà che attendere i prossimi giorni. In ogni caso, Kean dovrebbe partire dalla panchina, visto che il tecnico livornese sembra intenzionato ad affidarsi alla coppia formata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa [VIDEO]. Contro l’Udinese dovrebbero vedersi anche due volti nuovi, ovvero Timothy Weah e Andrea Cambiaso che dovrebbero agire rispettivamente sulla fascia destra e su quella sinistra. Il numero 27 juventino, però, sarebbe in ballottaggio con Filip Kostic. In ogni caso, Massimiliano Allegri avrà ancora alcuni giorni a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.