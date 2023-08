La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo impegnativo, considerando che potrebbero essere ceduti diversi giocatori. Secondo alcuni giornali sportivi potrebbe partire Moise Kean, anche se la società bianconera sarebbe pronta a valutare una sua cessione solo a definitivo e per non meno di 40 milioni di euro. Sui media recentemente si era parlato di un possibile interesse per l'attaccante da parte del Milan, che però avrebbe voluto prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto.

A lanciare intanto un'altra indiscrezione di mercato su di lui è stato il giornalista sportivo Giovanni Albanese, ospite alla trasmissione Juventibus: Kean potrebbe andare al Chelsea in cambio di Romelu Lukaku.

Occorre precisare comunque che in questo momento questa non rappresenta una trattativa di mercato, ma è solo un'ipotesi rilanciata dal giornalista.

Kean potrebbe trasferirsi al Chelsea nello scambio di mercato con Lukaku

Secondo Giovanni Albanese la Juventus potrebbe valutare uno scambio di mercato con il Chelsea che riguarderebbe da una parte Moise Kean e dall'altra Romelu Lukaku.

Questo trasferimento si definirebbe praticamente alla pari, considerando come - secondo Albanese - i due attaccanti avrebbero una valutazione di mercato simile, di circa 40 milioni di euro. Al momento comunque non c'è nessuna trattativa in tal senso e si tratta solo di un'ipotesi.

Intanto, da ormai diverse settimane, sui media sportivi si parla di un'intesa contrattuale sostanzialmente già raggiunta fra la Juve e Lukaku, sulla base di circa 10 milioni di euro a stagione per tre stagioni: il centravanti belga sarebbe un giocatore voluto da Massimiliano Allegri in quanto garantirebbe non solo gol ma anche fisicità e supporto a tutto il reparto avanzato.

Il resto del mercato della Juventus

In alternativa sempre nel reparto offensivo la Juventus potrebbe valutare la cessione di Arkadiusz Milik nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da almeno 15 milioni di euro.

Intanto non dovrebbe arrivare a Torino Domenico Berardi, dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha sottolineato come la valutazione di mercato del suo giocatore sia di 35 milioni di euro e non di 20 milioni di euro più bonus, come avrebbe voluto la società bianconera.

Per quanto riguarda il centrocampo ai bianconeri piace sempre Habib Diarra dello Strasburgo, valutato circa 15-20 milioni di euro.