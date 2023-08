Le ultime indiscrezioni di Calciomercato vorrebbero il Liverpool pronto a bloccare la cessione di Mohamed Salah in Arabia Saudita e di conseguenza i "Reds" dovrebbero accantonare la pista che avrebbe portato Federico Chiesa in Premiere League. Dell'esterno bianconero ha inoltre parlato l'ex calciatore Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport.

Klopp blocca Salah, la Juventus sorride per Chiesa: ora le parti potrebbero discutere per il rinnovo

Negli scorsi giorni aveva fatto rumore un indiscrezione che avrebbe voluto il club arabo Al Hittihad pronto ad offrire 100 milioni di euro al Liverpool per Mohamed Salah.

Parte di quei soldi poi, la società inglese li avrebbe potuti reinvestire nell'esterno della Juventus Federico Chiesa, tuttavia le parole dette in conferenza stampa dal manager dei "Reds" Jurgen Klopp hanno sostanzialmente soverchiato ogni suggestione. "È difficile parlare con la stampa di storie di cui non c'è nulla da dire, almeno dal nostro punto di vista. E anche se ci fosse una richiesta dall'Arabia Saudita, la nostra risposta sarebbe 'no" ha detto inizialmente Klopp, il quale ha poi aggiunto su Salah: "Quindi Salah rimarrà sicuramente al Liverpool? Al 100%". Messo da parte dunque l'eventuale passaggio al Liverpool, ora la Juventus e Federico Chiesa potrebbero concentrarsi sul rinnovo di contratto del quale si parlerebbe ormai da giorni alla Continassa.

Chiesa, attualmente è legato al club bianconero fino al 2025 ma la volontà del ds Cristiano Giuntoli sarebbe quella di prolungarlo in questa stagione per non rischiare di presentarsi nella prossima estate con il calciatore ad un solo anno dalla scadenza. Dall'entourage di Chiesa filtrerebbe la volontà di legarsi alla Juventus ancora a lungo ma con un adeguamento economico che prevedrebbe un amento dello stipendio dell'esterno dai 6 milioni attuali percepiti ai 7 milioni di euro stagionali, praticamente gli stessi che guadagna il suo compagno di reparto Dusan Vlahovic.

Juventus, Mauro esalta Chiesa: 'Da metà campo in avanti Federico è una furia'

Di Federico Chiesa e della sua centralità nel progetto Juventus ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Massimo Mauro. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha detto dell'esterno: "Allegri lo sta impiegando nel modo migliore.

Se gli esterni si muovono bene e funzionano come a Udine, Chiesa è libero di muoversi per il campo e così è ancora più pericoloso e velenoso. Federico dalla metà campo in avanti è una vera e propria furia". Mauro, restando in tema Juventus, ha poi ampliato il discorso inserendo anche il nome di Dusan Vlahovic e sottolineando come Chiesa ed il centravanti serbo potrebbero rappresentare il futuro della società bianconera.