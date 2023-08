Nelle scorse ore la Juventus ha svolto la rifinitura per curare gli ultimi aspetti tattici in vista della gara contro il Bologna, in programma questa domenica alle ore 18:30.

Per questa partita, Massimiliano Allegri sta pensando a un cambio a centrocampo: Nicolò Fagioli sembra in vantaggio su Fabio Miretti. L’atra novità di formazione sarà in porta, dove mancherà Wojciech Szczesny che ha rimediato una botta in allenamento. Al suo posto ci sarà il suo secondo Mattia Perin. Dunque, saranno due i cambi della Juventus rispetto alla gara contro l’Udinese.

Nessuna novità in attacco

La Juventus, nel corso di questa settimana, ha lavorato con grande intensità per preparare la gara contro il Bologna. I bianconeri hanno svolto anche delle doppie sedute, alternando il lavoro in campo a quello in palestra.

La Juventus avrà a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Szczesny che sarà l’unico assente. Dunque, Massimiliano Allegri avrà ampi margini di scelta: per il momento i dubbi del tecnico livornese sembrano essere pochi.

Infatti, in difesa agiranno Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro: i tre brasiliani, almeno per il momento, sembrano essere inamovibili.

A centrocampo sulla corsia destra ci dovrebbe essere ancora Timothy Weah che sembra favorito su Weston McKennie.

In mezzo agiranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre a sinistra ci sarà ancora Andrea Cambiaso.

In attacco, Massimiliano Allegri punterà ancora su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. In panchina, la Juventus ritroverà Moise Kean, il quale si è ripreso dopo l’infortunio alla tibia che gli ha impedito di essere a disposizione per il match contro l’Udinese.

A disposizione della Juventus ci sarà anche Paul Pogba, che sta bene e che dovrebbe entrare nel secondo tempo della gara contro il Bologna.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

Bandierine e inno anni '80 allo Stadium

La Juventus, contro i felsinei, farà il proprio esordio ufficiale stagionale all’Allianz Stadium e ad accoglierla ci saranno più di 40.000 mila spettatori.

I tifosi juventini sugli spalti troveranno delle bandierine da sventolare all’ingresso in campo della squadra. Inoltre, quando la Vecchia Signora e il Bologna compariranno sul terreno di gioco verrà suonato un inno della Vecchia Signora degli anni '80, dopodiché ci sarà il jingle della Lega Calcio, infine verrà suonato “Juve, storia di un grande amore”.