Secondo le ultime di mercato, il West Ham starebbe preparando un'offerta da 50 milioni di euro al Chelsea per Romelu Lukaku, uno dei presunti obiettivi di questa estate della Juventus. Del belga e del suo eventuale arrivo in bianconero hanno inoltre detto la loro opinione Mario Mattioli, contrario all'operazione, a TMW Radio e Ivan Zazzaroni - favorevole - ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing.

Juventus, il West Ham potrebbe anticipare i bianconeri per Lukaku: sarebbero pronti 50 milioni per il belga

La liaison tra la Juventus e Romelu Lukaku sembrerebbe essere destinata a naufragare definitivamente: per il centravanti belga, scaricato a tutti gli effetti dal Chelsea, si starebbe facendo avanti con determinazione il West Ham di David Moyes.

La società britannica, dopo aver ceduto per circa 30 milioni di euro complessivi Gianluca Scamacca all'Atalanta, ora avrebbe la necessità di trovare un centravanti da affiancare ad Antonio e Lukaku sembrerebbe essere il primo obiettivo degli "Hammers". Secondo le ultime indiscrezioni, il West Ham sarebbe dunque pronto ad offrire al Chelsea 50 milioni di euro per il centravanti belga e se lo stesso Lukaku accettasse la destinazione, allora la trattativa potrebbe concludersi nello stretto giro dei prossimi giorni. Svanirebbe cosi il sogno di Lukaku non solo per la Juventus ma anche per la Roma ed il Milan, entrambe alla ricerca di un bomber da regalare ai propri allenatori ed entrambe recentemente accostate al centravanti belga.

Mattioli: "Lukaku? È un giocatore che sia la Juventus che la Roma dovrebbero evitare di prendere"

Di Romelu Lukaku e di un suo eventuale passaggio in una tra Juventus e Roma ha parlato anche il giornalista della Rai Mario Mattioli. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni di TMW Radio ha detto del belga: "Lukaku-Roma? Ho mandato a quel paese un amico romano che me lo diceva stamattina, non lo vedo per tante ragioni.

Se la presenza di Lukaku dovesse comportare la cessione di Vlahovic sarebbe un passo indietro della gestione juventina. Ha dimostrato la sua inaffidabilità, è un giocatore da evitare".

Juventus, Zazzaroni: "Lukaku sarebbe più funzionale al gioco di Allegri"

Infine, anche il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato di Lukaku e del suo eventuale passaggio alla Juventus, dicendo ai microfoni di Pressing quanto segue: "Vlahovic-Lukaku?

E' una questione prettamente tattica, per quanto riguarda il gioco di Allegri è più funzionale Lukaku perché l'altro Vlahovic è un finalizzatore che gioca poco con la squadra ma è uno molto bravo nell'area, ha segnato di rigore a Udine. Lukaku è un giocatore difficile come carattere, ha rotto con l'Inter perché non giocava, è molto volubile".