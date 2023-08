In una recente intervista a notizie.com, l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha discusso dell'eventualità di uno scambio di mercato tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Al momento, tale scambio sembra difficile possa definirsi, perché la società bianconera richiede almeno 40 milioni di euro in aggiunta, una cifra alla quale il Chelsea sembra non essere disposto a sottostare. Moggi, noto per la sua esperienza nel mondo del calcio, ha espresso chiaramente la sua opinione contraria in merito a questa trattativa.

L'ex dirigente della Juventus ha parlato del possibile scambio di mercato fra Vlahovic e Lukaku

L'ex direttore generale della Juventus Moggi ha dichiarato: "Fosse per me, non farei mai uno scambio di mercato tra Vlahovic e Lukaku. Se si deve cedere Dusan, allora andrei a cercarne un altro...".

L'ex dirigente della Juventus ha criticato completamente l'idea di portare Lukaku alla Juventus, basando la sua opinione su diverse considerazioni. In particolare, ha evidenziato di non apprezzare Lukaku sotto il profilo caratteriale, oltre a ritenere che questa mossa potrebbe essere controproducente per il futuro del club. Ha inoltre sottolineato che Vlahovic non è riuscito a esprimersi al meglio in quanto non ha avuto il giusto supporto dal centrocampo.

La differenza di età fra Vlahovic e Lukaku

Moggi ha parlato anche di un'altra differenza importante tra i due giocatori: l'età. Vlahovic ha 23 anni, mentre Lukaku ne ha 30, il che rappresenta una differenza di sette anni non trascurabile. Secondo l'ex dirigente, se fosse necessario cedere Vlahovic, opterebbe per la sua vendita e cercherebbe un altro giovane talento da valorizzare, anziché prendere Lukaku.

Ha sottolineato che Vlahovic ha dimostrato di avere abilità nel segnare gol quando viene lanciato in profondità.

A proposito dello scambio di mercato attualmente sembra difficile come anticipato ad inizio articolo. Più probabile che la società bianconera valuta una cessione di Vlahovic ad un'altra società, con una valutazione di mercato stabilita del giocatore per circa 80 milioni di euro.

Ci sarebbero diverse società interessate, dal Bayern Monaco all'Atletico Madrid, fino ad arrivare al Real Madrid. Dovrebbe arrivare Lukaku anche senza cessione di Vlahovic. In tal caso a partire potrebbe essere un'altra punta. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile partenza di Arkadius Milik [VIDEO] nonostante sia stato riscattato recentemente dall'Olympique Marsiglia per circa 8 milioni di euro. Il giocatore sarebbe seguito dalla Roma e la società bianconera potrebbe valutare una sua cessione per circa 15 milioni di euro.