Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus, Massimo Orlando, è tornato a parlare ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del mercato che finora hanno effettuato i bianconeri. Di questo e del momento che sta vivendo Paul Pogba ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore bianconero Angelo Di Livio, ospite nella trasmissione radiofonica Calcio Totale, che ha spiegato di aspettarsi un acquisto in mezzo al campo e in difesa "per tornare a vincere".

Juve, Orlando sul mercato: "Finora i bianconeri non hanno fatto granché ma serve un terzino e un centrocampista"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus e il Calciomercato finora fatto dai bianconeri. "Finora non è stato fatto chissà che cosa, ma Giuntoli, che conosco, ha ragione: vanno tenuti d’occhio i conti", cosi ha esordito Orlando cercando di stimolare la Juventus nell'accelerare le operazioni. A conferma di questo, poi, Orlando ha detto: "Fossi nella Juve, mi rafforzerei prendendo un terzino sinistro e in più c’è bisogno di un rinforzo a centrocampo". L'ex calciatore ha poi detto la propria opinione sulla situazione intorno a Paul Pogba, sottolineando come il francese, qualora si presentasse in forma ottimale per l'inizio della stagione, rappresenterebbe un'opzione inedita quanto fondamentale per i bianconeri.

Parlando di Chiesa, Orlando ha poi evidenziato come sull'esterno la Juventus dovrebbe costruire il proprio futuro, togliendolo una volta per tutte dal mercato. Infine Orlando, commentando quelli che potrebbero essere gli obiettivi della Juventus per la stagione che sta per iniziare, ha asserito come i bianconeri senza coppe e turni infrasettimanali abbiano il compito di provare a vincere lo scudetto.

Juventus, Di Livio: "Mi aspetto un acquisto a centrocampo ed uno in difesa, servirebbero quelli per tornare a vincere"

Anche l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato del mercato dei bianconeri: "Rovella per la Lazio è un grandissimo acquisto, ora me lo aspetto un acquisto della Juventus in quel ruolo" queste le parole con cui ha esordito Di Livio ai microfoni della trasmissione Calcio Totale.

Lo stesso Di Livio, restando in tema Juventus, ha poi parlato di quanto sta accadendo con Paul Pogba: "Sta ancora male ed è un problema, perché l'ingaggio è alto, il giocatore non è a disposizione. La Juve sta cercando di risparmiare, ma qui stiamo parlando di un giocatore che non ha giocato mai e per me è un problema". Di Livio ha poi parlato di quelli che potrebbero essere le ambizioni della Juventus, sottolineando come i bianconeri avrebbero bisogno di un calciatore importante anche sulla linea difensiva. Infine, Di Livio ha evidenziato come la Juventus dovrebbe cedere Vlahovic per puntare forte su Romelu Lukaku.