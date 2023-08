La Juventus attende con grande fiducia il pieno recupero di Paul Pogba, che la scorsa stagione non è stato praticamente mai a disposizione tra la rottura del menisco e i numerosi infortuni muscolari patiti in seguito.

Il francese non è ancora pronto anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe clinicamente guarito: Massimiliano Allegri ha già fatto presente che prima di poterlo riavere ci vorrà un mese almeno che servirà alla mezzala transalpina per tornare in forma ed entrare così nell'elenco dei disponibili.

Pogba sta bene ma deve ritrovare la forma ideale

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa Paul Pogba sarebbe dunque guarito dai problemi che lo hanno assillato la scorsa stagione. Adesso però viene il difficile, cioè a dire recuperare una forma accettabile che possa consentire al tecnico di puntare gradualmente su di lui anche in campo.

In questa finestra estiva si è anche molto parlato di una sua possibile cessione con le sirene provenienti dall'Arabia Saudita che avrebbero bussato più di una volta alla sua porta. La volontà del francese sarebbe quella di rimanere a Torino per ripagare la fiducia della Juventus, che lo sta aspettando oramai da più di un anno.

Pogba ha come obiettivo l'Europeo con la Francia e rimanere in bianconero ritrovando un ruolo da protagonista potrebbe rivelarsi molto utile per riconquistare la fiducia anche della propria nazionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus continua a lavorare anche per sfoltire la rosa. Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia potrebbero essere ceduti in prestito mentre è invece stata definita la cessione di Denis Zakaria al Monaco a fronte di 23 milioni di euro bonus compresi.

Al suo posto potrebbe arrivare Khephren Thuram, francese del Nizza valutato circa 40 milioni di euro, fratello minore di Marcus, arrivato all'Inter in questa finestra estiva.

Per quanto riguarda il settore avanzato la società bianconera continua a monitorare poi possibili offerte in entrata per Dusan Vlahovic, in merito al quale però paiono essersi defilate tutte le pretendenti: il PSG ha puntato su Ramos mentre il Bayern Monaco ha praticamente chiuso l'affare Kane, rimarrebbe solo il Chelsea che però nelle ultime ore avrebbe fatto sapere di non essere interessato al serbo in un eventuale scambio di mercato che coinvolgerebbe Romelu Lukaku.