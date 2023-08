Nella recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il talentuoso giocatore della Juventus, Timothy Weah, ha condiviso la sua gioia e gratitudine per l'opportunità di giocare con la maglia bianconera. Arrivato dal Lille nella sessione estiva di Calciomercato, Weah ha già dimostrato il suo valore segnando un gol importante contro il prestigioso avversario del Real Madrid. Ha parlato anche di alcuni suoi compagni, da McKennie e Locatelli, elogiando in particolar modo il centrocampista italiano definendolo un giocatore molto bravo nei lanci corti e lunghi.

Weah ha parlato di Locatelli

'Locatelli ha un piede fantastico, la sua abilità nel fare i passaggi mi esalta tantissimo perché a me piace correre ma anche dialogare con i compagni e partecipare molto all’azione'. Queste le dichiarazioni di Weah sul centrocampista italiano. Ha poi aggiunto: 'Con la sua qualità Manuel mi ricorda un po’ Pirlo. Sì, è un piccolo Pirlo ed molto bello vederlo giocare, penso che diventerà una leggenda del calcio'. Ha poi parlato di McKennie sottolineando come sia felice nel giocare con lui in una società così importante come la Juventus. A detta di Weah il centrocampista americano ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo nel match amichevole contro il Real Madrid.

Il giocatore Weah ha parlato del match contro il Real Madrid e sull'attuale condizione fisica della Juventus

Weah ha espresso la sua felicità per il gol al Real Madrid, definendolo una "vittoria bellissima" che ha dato il via a una stagione promettente. Il giovane centrocampista ha sottolineato quanto sia significativo rappresentare la Juventus in una partita così importante e ha affermato di sentirsi "onorato" e "benedetto" di far parte di questa squadra di prestigio.

Riguardo alla sfida fisica rappresentata dalla partita contro il Real Madrid, Weah ha ammesso che le gambe erano pesanti a causa dell'intensa tournée americana. Nonostante ciò, ha elogiato la determinazione della squadra e la buona prestazione offerta contro un avversario di alto livello.

Weah ha poi condiviso i suoi pensieri riguardo alla sua posizione in campo.

Attualmente impiegato come esterno, ha rivelato di sentirsi sempre più a suo agio in questo ruolo grazie all'aiuto dei suoi compagni di squadra e all'istruzione dell'allenatore Allegri. Ha sottolineato la sua flessibilità nel ricoprire diverse posizioni e ha dichiarato la sua completa disponibilità a svolgere qualsiasi ruolo sia richiesto dal mister.

Un aspetto interessante emerso dall'intervista è stato il suo approccio al lato difensivo del gioco. Weah ha riconosciuto la necessità di migliorare alcune situazioni difensive, ma ha sottolineato che è aperto al processo di apprendimento e desideroso di crescere come giocatore. Ha elogiato l'ambiente alla Juventus, compreso lo staff e i compagni, per il sostegno che gli offrono in questa fase di sviluppo.