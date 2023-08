La Juventus avrebbe trovato un'intesa economica per l'ingaggio del centrocampista francese Khephren Thuram, un'accelerata probabilmente figlia della cessione di Denis Zakaria al Monaco per 23 milioni di euro bonus compresi.

Il club continua a lavorare anche col Nizza, proprietario del cartellino, che al momento non sembra voler scendere sotto i 40 milioni di euro complessivi.

Thuram potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque seriamente valutando l'acquisto di Khephren Thuram. Stando alle ultime ricostruzioni il francese avrebbe già raggiunto un'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 3,8 milioni di euro netti a stagione più bonus per cinque anni per un totale che può arrivare anche a 19 milioni di euro.

Un punto che se confermato sarebbe importante ma non decisivo. Si perchè fondamentale sarà trovare l'accordo col Nizza, che non pare voler scendere sotto ai 40 milioni di euro. La Juventus ha appena ceduto Zakaria ma senza un ulteriore addio, quello di McKennie per esempio valutato circa 30 milioni dal club, appare complesso pensare che la società possa investire così tanto.

Anche Fabio Miretti (che piace alla Salernitana e al Monza) e Hans Nicolussi Caviglia (seguito da Salernitana e Frosinone) potrebbero poi lasciare Torino ma soltanto in prestito: è dunque l'americano ex Schalke 04 la chiave per incrementare il tesoretto a disposizione dei dirigenti per finanziare il mercato in entrata.

Il mercato della Juventus, si guarda anche all'attacco

Un altro rinforzo che sarebbe certamente gradito da Massimiliano Allegri è Romelu Lukaku: il belga del Chelsea ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e avrebbe già raggiunto l'intesa economica con la Juventus sulla base di un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione per tre anni ma un suo arrivo appare condizionato da almeno una partenza.

Le pretendenti per Dusan Vlahovic sembrano essersi defilate, ecco che potrebbe essere Arkadius Milik a lasciare Torino. Il calciatore polacco è stato riscattato in estate per 7 milioni di euro dal Marsiglia e secondo le ultime indiscrezioni di mercato piacerebbe molto alla Roma. La Juventus lo valuta 15-20 milioni di euro ma non è comunque scontata un'apertura alla cessione data la grande stima che Massimiliano Allegri ha sempre nutrito verso il centravanti ex Napoli.