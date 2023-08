La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante questo finale di Calciomercato estivo. L'esigenza principale è quella di alleggerire la rosa bianconera, con tanti giocatori che potrebbero andare a fare esperienza in prestito. Ci si riferisce ai giovani, anche se non è da scartare qualche cessione a titolo definitivo. Si parla soprattutto di Matias Soulé, l'argentino negli ultimi giorni è stato avvicinato a diverse società non solo di Serie A ma anche di altri campionati. Uno di quella che ha dimostrato maggior volontà di acquistare il suo cartellino è il Feyenoord, che valuterebbe l'acquisto a titolo definitivo.

La Juventus avrebbe stabilito il prezzo di mercato del giocatore a circa 18 milioni di euro. Fino a qualche settimane fa si parlava di 20 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe accontentarsi anche di qualcosa in meno.

Il giocatore Soulé potrebbe lasciare la Juventus per 18 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Matias Soulé potrebbe lasciare Torino in caso di offerta da 18 milioni di euro. Una somma importante se consideriamo che l'argentino è arrivato a gennaio 2020 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield. Cresciuto nella Primavera bianconera, è stato promosso nella Juventus Next Gen e dalla scorsa stagione è parte integrante della prima squadra bianconera.

Se non dovesse arrivare un'offerta vicina alla valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera l'argentino potrebbe anche fare un'esperienza professionale in prestito in una società di Serie A. Altri giovani potrebbero lasciare in prestito la società bianconera in questo finale di calciomercato estivo. Ci si riferisce a Fabio Miretti, che piace alla Salernitana e al Monza, e a Samuel Iling-Junior.

Il centrocampista inglese potrebbe rimanere come alternativa a Cambiaso nell'eventualità in cui dovesse partire Filip Kostic. Il nazionale della Serbia ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro e piace in Arabia Saudita ed in Germania.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare altre cessioni a titolo definitivo in questo finale di calciomercato estivo.

Si parla soprattutto di Moise Kean, che piace al Fulham. La società bianconera lascerebbe partire il giocatore italiano con un'offerta da 30 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare uno fra Alvaro Morata e Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda il giocatore belga la società bianconera vorrebbe il prestito con diritto di riscatto. Si valutano acquisti anche a centrocampo. Potrebbe arrivare anche una mezzala, piace Habib Diarra dello Strasburgo che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.