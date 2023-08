La Juventus è al lavoro negli ultimi giorni di Calciomercato estivo per alleggerire ulteriormente la rosa, considerando l'abbondanza evidente. Solo dopo potrebbero esserci degli investimenti utili a migliorare la qualità dei giocatori di Massimiliano Allegri. L'esigenza principale, però, rimane quella di attutire l'impatto economico sul bilancio societario, provato in quest'ultima stagione anche dalla mancata partecipazione alla Champions League. Per questo, la proprietà avrebbe chiesto al nuovo Football Director della società bianconera di recuperare 140 milioni di euro fra ingaggi risparmiati e cessioni dei cartellini dei giocatori.

Come scrive Tuttosport, il dirigente bianconero ha recuperato circa 117 milioni di euro da luglio. Il lavoro di alleggerimento non sarebbe finito, come scrive il giornale sportivo, in quanto la società bianconera vuole arrivare a risparmiare 140 milioni di euro, mancano quindi altri 23 milioni. Somma che potrebbe arrivare dalla cessione di altri giovani che hanno mercato come ad esempio Matias Soulé e Samuel Iling-Junior o eventualmente da quella di Weston McKennie, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

La Juventus vuole alleggerire il bilancio societario di altri 23 milioni di euro

La Juventus, in questo mese e mezzo dall'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director, ha recuperato 117 milioni di euro.

Merito evidentemente del nuovo dirigente toscano, ma anche delle scelte di mercato di chi ha portato avanti la società bianconera fino a giugno. Una strategia economica-finanziaria iniziata da diversi mesi che ha portato alla mancata conferma di Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado, che avevano un ingaggio importante e che appesantiva il bilancio societario.

Da aggiungere anche le cessioni di Rovella e Pellegrini alla Lazio, oltre a quella di Zakaria al Monaco. Senza contare il prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina di Arthur Melo, con parte dell'ingaggio pagato dalla società toscana. Altra cessione pesante è stata quella di Dejan Kuluksevski al Tottenham, così come quella di Koni De Winter, in prestito con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro al Genoa in caso di permanenza nel campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare la cessione anche di una punta. Si continua a parlare di Dusan Vlahovic che, dopo essere stato avvicinato al Chelsea, sarebbe seguito anche dal Tottenham, alla ricerca di un sostituto di Harry Kane, trasferitosi al Bayern Monaco. Da valutare anche la possibile partenza di Arkadius Milik se dovesse arrivare un'offerta da 15 milioni di euro. Come rinforzo, potrebbe arrivare Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera.