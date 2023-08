La Juventus continua a dividersi tra campo e mercato.

La sessione estiva si chiuderà ufficialmente il primo settembre ma questa fase potrebbe rivelarsi quella più interessante per la società bianconera, che vuole cercare di ricavare almeno 100 milioni di euro fra cessione cartellini e risparmio sul monte ingaggi. Uno dei possibili partenti è Moise Kean, che la Juventus valuta 30 milioni di euro. Il giocatore guadagna 3,2 milioni di euro lordi, circa metà di quanto percepisce Leonardo Bonucci, fuori rosa da mesi e vicino al passaggio all'Union Berlino.

Non è da scartare neanche la cessione di Alex Sandro, anche lui con un ingaggio lordo vicino ai 12 milioni.

Il club valuterà offerte anche per Matias Soulé, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Gli stessi che Cristiano Giuntoli vorrebbe incamerare dalla cessione di Filip Kostic, sulle cui tracce ci sarebbero diversi club di Bundesliga.

Habib Diarra, Luiz Henrique e Lukaku col tesoretto: Berardi non è ancora sfumato del tutto

Se la Juventus riuscirà a completare almeno in parte delle operazioni in uscita, potrà poi riutilizzare parte del tesoretto accumulato per acquistare dei nuovi profili.

A tal riguardo piacciono il centrocampista Habib Diarra, valutato 20 milioni dallo Strasburgo, Luiz Henrique, ala del Betis Siviglia che costa circa 25 milioni di euro, e Romelu Lukaku, che la società bianconera vorrebbe acquisire in prestito con diritto di riscatto forte anche di un accordo col giocatore da 3 anni a circa 8 milioni di euro l'anno.

Non sarebbe infine del tutto tramontata l'ipotesi Berardi, anche se stando alle parole del ds del Sassuolo Giovanni Carnevali non ci sarebbero più chance di assistere ad una fumata bianca.

Come chiarito dallo stesso ds neroverde, il prezzo dell'esterno campione d'Europa con la nazionale italiana di Roberto Mancini si aggira sui 30 milioni di euro: la Juventus però non ha mai raggiunto questa cifra spingendo piuttosto sull'inserimento di una contropartita, Soulè o Illing-Junior su tutti, ipotesi non gradita al Sassuolo.

Da qui lo stop alle trattative ma l'impressione è che se Giuntoli dovesse alzare l'offerta l'affare potrebbe in effetti andare in porto anche in virtù della volontà del ragazzo che vorrebbe vestire il bianconero.

Per il post Kean invece si valuta un ritorno alla base di Alvaro Morata, già bianconero dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022 che rientrerebbe a Torino nell'ambito di un'affare da 20 milioni di euro circa.