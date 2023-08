La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo impegnativo per quanto riguarda gli acquisti. Negli ultimi giorni si parla di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di 23 anni, come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di una mezzala di qualità. Alla Juventus piace Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che era stato vicino al trasferimento all'Inter. Trattativa di mercato che non si è definita dopo che ci sarebbe stata una richiesta di incremento fra ingaggio e commissioni da parte del giocatore. La società bianconera potrebbe valutare il suo acquisto ma non vorrebbe spendere i 20 milioni di euro più bonus che vorrebbe l'Udinese per il suo cartellino.

Per questo starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica quale potrebbe essere proprio Hans Nicolussi Caviglia, che nel precampionato con la Juventus ha dimostrato miglioramenti evidenti ed una duttilità importante che gli garantisce un impiego non solo come mezzala ma anche come alternativa a Locatelli come mediano davanti alla difesa.

Samardzic potrebbe trasferirsi alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Lazar Samardzic e potrebbe offrire all'Udinese una somma in soldi più il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia. Considerando che la valutazione di mercato del centrocampista italiano è di circa 10 milioni di euro, probabile che la società bianconera dovrà aggiungere circa 10-15 milioni di euro magari con una pagamento dilazionato in diverse stagioni.

Il 21enne nazionale della Serbia ha dimostrato nell'Udinese la sua bravura nell'accompagnare il settore avanzato garantendo qualità e gol.

Sarebbe un investimento per il presente e per il futuro e il suo arrivo potrebbe agevolare un'altra cessione. Parliamo di Weston McKennie, altro giocatore che lascerebbe Torino se dovesse arrivare un'offerta da 25-30 milioni di euro.

Sul centrocampista italiano si è parlato di un interesse di società tedesche ed inglesi ma al momento non sarebbero arrivate offerte alla Juventus per il suo cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche per il settore avanzato. Da Domenico Berardi a Romelu Lukaku, sono almeno due i rinforzi che potrebbero arrivare nella società bianconera ma che passano dalle cessioni.

Potrebbero lasciare Torino Filip Kostic ed eventualmente anche Dusan Vlahovic. Non è da scartare la possibilità parta Arkadius Milik, considerando l'abbondanza di Massimiliano Allegri nel settore avanzato con l'eventuale arrivo di Berardi dal Sassuolo.