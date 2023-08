Il Napoli non si è ancora mosso molto sul mercato, e solo da poche ore ha ufficializzato l'arrivo di Natan, che andrà a prendere il posto di Kim, ceduto al Bayern Monaco. Non finisce qui, visto che gli azzurri potrebbero fare ancora altro, soprattutto in uscita.

Piotr Zielinski e Victor Osimhen piacciono molto in Arabia e si parla di proposte in arrivo che potrebbero far tentennare tutte le parti in causa, ma occhio anche a Hirving Lozano. Il messicano è stato messo sul mercato, avendo il contratto in scadenza nel giugno del 2024, con il Napoli che non vorrebbe perderlo a parametro zero.

Al momento non sarebbero arrivate offerte ufficiali per Lozano, il cui cartellino sarebbe stato offerto anche all'Inter.

La Juventus cerca un innesto in mezzo al campo che sia in grado di dettare i tempi di gioco, e che possa alternarsi con Manuel Locatelli. In quest'ottica, i bianconeri avrebbero cominciato a seguire Sofyan Amrabat, che potrebbe lasciare la Fiorentina.

Amrabat sarebbe anche nel mirino del Barcellona che, però, non ha ancora potuto affondare il colpo per problemi economici.

Lozano proposto all'Inter

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione estiva del Calciomercato ci sarebbe Hirving Lozano. Ci sarebbero dei problemi per il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Il presidente Aurelio De Laurentiis non vorrebbe perderlo a parametro zero e, qualora non andasse via quest'estate, l'esterno offensivo messicano potrebbe finire fuori rosa.

Lozano guadagna più di 4 milioni di euro netti a stagione, mentre il Napoli per rinnovare non vorrebbe andare oltre i 2 milioni netti, cifra ritenuta insufficiente dall'entourage del giocatore.

Per questo motivo, negli ultimi giorni sarebbe stato offerto anche all'Inter, facendo leva sulla sua duttilità perché è in grado di giocare sia da esterno che da seconda punta.

La richiesta del Napoli per il cartellino di Lozano si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dall'Inter che, tra l'altro, non sarebbe del tutto convinta di puntare su di lui come rinforzo per il reparto avanzato.

Il Napoli, se riuscisse a piazzare Lozano, potrebbe poi andare su Lo Celso del Tottenham.

Juventus su Amrabat

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Sofyan Amrabat per rinforzare il centrocampo. I rapporti con la Fiorentina sembrano buoni, come dimostra il prestito ai viola di Arthur Melo. Quest'ultimo potrebbe essere il sostituto di Amrabat nella cabina di regia viola, visto che il centrocampista marocchino piace molto anche all'estero.

La Juventus potrebbe fare un tentativo mettendo sul piatto una cifra sui 15 milioni di euro più il cartellino di Fabio Miretti, valutato 15 milioni. La Fiorentina valuta Amrabat sui 40 milioni, ma con l'aggiunta di qualche bonus non è da escludere un'eventuale fumata bianca.