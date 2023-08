Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Massimo Mauro ha parlato dell'indiscrezione che vorrebbe Romelu Lukaku sempre più lontano dalla Juventus perché finito in orbita Roma. Del possibile approdo del belga nella Capitale hanno inoltre parlato Fabio Capello a Sky Sport e Daniele Daino a Sportitalia.

Juventus, Mauro su Lukaku: 'Se va alla Roma i primi ad essere contenti saranno i tifosi bianconeri e quelli dell'Inter'

"Lukaku? Se va alla Roma, credo che i primi a essere contenti saranno i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus" questa è la frase con cui ha esordito l'ex calciatore della Juventus Massimo Mauro nell'intervista rilasciata nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport.

Mauro, ha poi aggiunto su Lukaku: "A guadagnarci, come ho detto in tempi non sospetti, sono i bianconeri che così si tengono Vlahovic ed evitano lo scambio con il Chelsea per Romelu". Mauro ha poi sottolineato come Lukaku e Dybala insieme farebbero un duo di assoluto livello alla Roma, con il belga che però avrebbe bisogno di spazi aperti nel campo per sprigionare la sua potenza ed una condizione fisica ottimale che gli permetterebbe di performare al massimo delle sue capacità. Mauro ha poi spostato il suo discorso su Federico Chiesa, sottolineando come l'esterno offensivo della Juventus contro l'Udinese sia stato utilizzato al meglio da Massimiliano Allegri, che posizionandolo nel settore di campo a lui più congeniale, gli ha permesso di sfruttare le sue enormi doti offensive.

Capello: "Lukaku per la Roma sarebbe un colpo eccezionale e in Italia fa ancora la differenza con il suo fisico"

Anche l'ex allenatore di calcio Fabio Capello ha parlato dell'eventuale passaggio di Romelu Lukaku alla Roma. Ecco le sue parole dette ai microfoni di Sky Sport: "Romelu è straordinario, sarebbe un colpo eccezionale.

Sarebbe però un danno per la Nazionale perché toglierebbe spazio a Belotti. Sinceramente non li vedo bene insieme perché c'è anche Dybala. Lukaku fa la differenza in Italia perché con il suo fisico gioca facile e non ha rivali. Lui preoccupa di più le difese e quindi crea gli spazi per gli altri".

Daino: 'Lukaku sarebbe perfetto per la Roma e con Dybala può esprimersi al meglio'

Infine, dell'indiscrezione che vorrebbe Lukaku vicino alla Roma [VIDEO] ha parlato anche l'ex calciatore Daniele Daino, che ai microfoni di Sportitalia ha detto: "Per Lukaku la Roma, considerando la presenza di Mourinho e la necessità del club di prendere una punta come lui, sarebbe la condizione perfetta. Inoltre andrà a giocare con Dybala: con una sottopunta di qualità Lukaku riesce a esprimersi al meglio. Ora Mourinho avrà più soluzioni con cui avrebbe possibilità di cambiare la partita"