Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha scritto su Libero della compagine bianconera e delle ambizioni che potrà nutrire in questo campionato. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Dino Zoff a TuttoCagliari.net e Massimo Caputi a Radio BiancoNera.

Juventus, Moggi esalta i bianconeri: "Se giocherà con la fame di vittoria vista ad Udine potrà competere per lo scudetto"

L'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha commentato sul portale Libero la vittoria per 0 a 3 ottenuta dagli uomini guidati da Massimiliano Allegri nella prima partita di Serie A contro l'Udinese.

"Se dovesse continuare con quella fame di vittoria dimostrata alla prima uscita, potrebbe inserirsi nei quattro posti Champions e anche lottare per la vittoria finale", cosi ha esordito Moggi che poi è sceso nel dettaglio tecnico della partita giocata dalla Juventus scrivendo: "C'è stata un'inversione di rotta nella gestione della partita: specialmente nel primo tempo ha comandato le operazioni anziché subire l’avversario, cosa insolita per la squadra di Allegri". Moggi ha poi concluso il suo editoriale affermando come la Juventus, per confermare questa inversione di tendenza, dovrà confermarsi nella seconda partita di campionato che la vedrà contrapporsi al Bologna di Thiago Motta.

Juventus, Zoff: "I bianconeri hanno una responsabilità, quella di finire il campionato tra le prime quattro"

Anche l'ex calciatore e tecnico Dino Zoff ha parlato al portale TuttoCagliari.net della Juventus e di quelli che potrebbero essere gli obiettivi dei bianconeri nella stagione appena iniziata. "Juve avvantaggiata dall'assenza delle coppe?

Io francamente non credo tanto a queste cose. Credo piuttosto che ci sia una più grande responsabilità per i bianconeri, avendo la Juve solo una possibilità: quella di fare un grande campionato e di arrivare almeno tra le prime quattro, per portare a casa qualcosa. Vedo che le grandi squadre giocano tutte le competizioni e, in un modo o nell’altro, arrivano sempre nelle finali delle coppe europee".

Caputi: "Non avevo bisogno di vedere la partita contro l'Udinese per capire che la Juventus può lottare per lo scudetto"

Infine anche il giornalista Massimo Caputi ha parlato della Juventus e del campionato che potrà fare la squadra piemontese ai microfoni di Radio BiancoNera: "Ho visto una Juventus decisamente equilibrata, più equilibrata rispetto ad un anno fa, anche grazie ai due esterni che danno la possibilità a Chiesa di non doversi occupare della difesa e poter stare più vicino a Vlahovic, ma non avevo bisogno di vedere la partita contro l'Udinese per pensare che la Juventus sia una squadra che può lottare per lo scudetto".