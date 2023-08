In una recente intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, Luca Cordero di Montezemolo ha condiviso le sue opinioni riguardo le trattative di mercato portate avanti dalla Juventus parlando soprattutto di Romelu Lukaku che lui non vorrebbe alla Juve. Tanti gli argomenti toccati dall'industriale, tra cui anche la Ferrari di Leclerc.

Montezemolo su Romelu Lukaku: 'Non lo vorrei neanche in foto'

'Lukaku alla Juventus? Non lo vorrei neanche in foto, ha pure fatto perdere la Champions all’Inter'. Queste le dichiarazioni di Luca Cordero di Montezemolo in riferimento al possibile approdo del giocatore del Chelsea nella società bianconera.

L'ex dirigente della Juventus e della Ferrari ha sottolineato come il belga sia stato decisivo, a sua detta, nella mancata vittoria della Champions League da parte della società milanese, e dunque in negativo.

Al di là del parere dell'industriale e di quello di buona parte dei tifosi bianconeri, che non vorrebbero il belga a Torino per via del passato all'Inter, l'affare legato ad un suo approdo in bianconero appare sempre più complesso: il Chelsea ha chiuso ad uno scambio con Dusan Vlahovic perchè non vuole offrire più di 20 milioni di conguaglio a fronte dei 40 richiesti dalla Juventus, ecco che l'unica via rimane acquistarlo a titolo definitivo per circa 40 milioni di euro. Non è tuttavia escluso che sul finire della sessione estiva Giuntoli non proponga un prestito last minute.

Ad una bocciatura, Montezemolo ha comunque fatto seguire una 'promozione' cambiando però ambito sportivo e passando dal calcio alla Formula Uno. 'Per quanto riguarda Leclerc - ha proseguito dopo aver parlato di Lukaku -, invece, certamente lo confermerei. È un pilota talentuoso e ritengo che siano pochi i piloti più abili di lui attualmente disponibili.

Tuttavia, nell'attuale contesto, il pilota che guida la Scuderia Ferrari è l'ultimo dei nostri problemi'.

Montezemolo sulla sua esperienza professionale in Ferrari e sul rapporto con Elkann: 'Non mi ha mai chiesto un consiglio'

Montezemolo ha poi riflettuto sulla sua esperienza come presidente, ricordando il periodo in cui ha costruito un "Dream Team" in Rosso: 'Io da presidente avevo costruito un Dream Team, da Schumi a Todt, da Brawn a Byrne… Da tifoso sogno una Ferrari non che vinca sempre, ma che lotti per il titolo fino all’ultima gara.

Come nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel 2008, nel 2010, nel 2012. Perdere si può, ma da protagonisti, non da comparse'.

Battuta finale infine sul rapporto con John Elkann: 'Se John Elkann mi chiede mai un parere, un consiglio? Zero. Niente. Mai sentito'.