Il centrocampista Cher Ndour, acquistato nelle scorse settimane dal Paris Saint Germain e fresco vincitore del titolo europeo con la nazionale Under 19 italiana, ha recentemente raccontato al quotidiano Repubblica la propria passione per la Juventus.

Il centrocampista del Paris Saint Germain ha dichiarato di essere tifoso juventino

Nel raccontare il suo passato, Ndour ha dichiarato: "Sono sempre stato un juventino. Ricordo che, per andare agli allenamenti, indossavo la maglia di Krasic".

Tale scelta della maglia non era dovuta a un'idolatria particolare per Krasic, ma piuttosto al fatto che suo padre l'avesse trovata a un mercatino di Brescia e, dato che tifava per la Juventus, gliela aveva regalata.

Il giovane centrocampista ha recentemente avuto l'opportunità di visitare l'Allianz Stadium per la prima volta, ma non come tifoso. Durante una partita della Youth League tra il Benfica e la Juventus, infatti, Ndour e i suoi compagni di squadra sono stati presenti in tribuna per assistere a una partita della prima squadra bianconera. Sebbene quel giorno non abbia tifato attivamente per la Juventus, Ndour ha ammesso che è stata un'esperienza emozionante per lui.

La carriera di Ndour

Nato a Brescia nel 2004 da una famiglia senegalese, il percorso calcistico di Cher Ndour ha avuto inizio nell'oratorio di San Giacomo della chiesa di Santa Maria Nascente, un angolo del quartiere Fiumicello della città lombarda.

Successivamente era entrato nel settore giovanile del Brescia, per poi passare all'Atalanta. Lo ha poi contattato poi il Benfica, quindi decise di lasciare l'Italia per trasferirsi nella società portoghese, dove gioca nel settore giovanile (esordendo anche in massima serie). A Lisbona, ha dimostrato le proprie qualità di centrocampista fisico, abile nel posizionarsi, con un buon tocco di palla e intuito tattico.

La maggior soddisfazione professionale nel calcio giovanile per Ndour è arrivata con la conquista della Youth League, la Champions League giovanile, durante la stagione 2021-2022. In nove match, ha contribuito con tre gol, tra cui uno nella finale, e un assist. Poi questa estate è stato fra i protagonisti del successo della nazionale dell'Italia Under-19 ai campionati europei di categoria.

Lo scorso 12 luglio si è poi trasferito a titolo definitivo al Paris Saint Germain, firmando un contratto fino al 30 giugno 2028.