Nelle scorse ore il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha confermato su Twitter come la Juventus dovrebbe acquisire Romelu Lukaku dal Chelsea, accettando dagli inglesi un conguaglio economico da soli 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo in cambio di Dusan Vlahovic.

Dello scambio tra la Juve e i "Blues" per i due attaccanti ha inoltre detto la propria opinione il giornalista Andrea Bosco, intervistato da TMW Radio.

Juventus: "Non credo che Lukaku non vada a Torino, i bianconeri hanno ormai bruciato Vlahovic"

Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri è tornato a scrivere sul proprio account Twitter della Juventus e della trattativa che prevedrebbe il passaggio al Chelsea di Dusan Vlahovic per un conguaglio economico più il cartellino di Romelu Lukaku.

"Non posso credere che dopo tutto questo cinema Lukaku non vada alla Juventus" cosi ha esordito Tancredi Palmeri nel messaggio social pubblicato, che poi ha rintuzzato sul possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic scrivendo: "Cosa succederà con Vlahovic non lo so, ma credo che semplicemente se li scambieranno con 25 milioni di conguaglio. Il Chelsea è con le spalle al muro; la Juventus ha bruciato Vlahovic. Deve succedere". Lo stesso Tancredi Palmieri aveva già commentato con un altro post l'eventuale passaggio di Lukaku alla Juventus, ponendo però l'accento su quella larga fetta di supporter bianconeri che non vorrebbero vedere il belga alla Continassa: "Era mai successo che una tifoseria si schierasse così tanto contro un possibile nuovo acquisto, intendo proprio così pervicacemente e ripetutamente a trattativa aperta come la tifoseria juventina contro Lukaku?

".

Juventus, Bosco: "Al club bianconero Vlahovic costerebbe nei prossimi anni 120 milioni di euro mentre Lukaku solo 40"

Della Juventus e del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic ha parlato anche il giornalista Andrea Bosco. Quest'ultimo, intervistato da TMW Radio si è così espresso: "Posso sembrare molto cinico. Le cifre dicono che nei prossimi anni Vlahovic costerebbe sui 120 mln, mentre col decreto crescita Lukaku solo 40.

Dal punto di vista tecnico con Vlahovic puoi costruire qualcosa, ma non è una prima punta. Con Lukaku tu non costruisci niente, magari dura solo un anno. Lo abbiamo visto come è, dopo un anno se ne va forse". Bosco ha poi parlato della possibile cessione da parte della Juventus di Nicolò Rovella: secondo il giornalista, i bianconeri commetterebbero un grande errore in quanto Rovella rappresenterebbe l'unico regista presente nella rosa dei piemontesi. Inoltre secondo Bosco dietro alla cessione del giovane centrocampista ci sarebbe la mano di Massimiliano Allegri che vorrebbe lavorare esclusivamente con calciatori esperti e più avanti con l'età.