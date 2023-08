In alcune recenti dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha fornito alcune prospettive sulla Juventus guidata da Massimiliano Allegri.

Senza risparmiare qualche osservazione critica nei confronti del tecnico toscano, Sacchi ha delineato una visione chiara della squadra bianconera e delle sfide che potrebbe affrontare nella prossima stagione. A tal riguardo ha dichiarato: 'Avere una squadra muscolare per Allegri è importante perché, se non arriva il gioco, arriva il fisico. Il problema è che manca il piano B quando mancano i giocatori fisici ideali al suo gioco'.

La Juventus avrà la possibilità di prepararsi al meglio per il campionato senza competizioni europee

Poi Sacchi ha aggiunto: 'Allegri vorrebbe Lukaku al posto di Vlahovic, mi lascia pensare che non voglia cambiare la sua idea di calcio'.

L'ex ct della Nazionale italiana ha evidenziato un punto di differenza cruciale tra la Juventus (che non dovrà giocare nelle coppe europee) e alcune delle sue rivali dirette, come Napoli, Milan e Inter: la Juventus avrà la possibilità di effettuare una preparazione mirata, adattando la propria tattica e approccio di partita in partita. Questa flessibilità consentirebbe alla squadra di adattarsi meglio alle esigenze del momento e di sfruttare le risorse atletiche a disposizione.

Un aspetto che Sacchi ha messo in evidenza è l'importanza dell'aspetto fisico per Allegri. L'ex allenatore del Milan ha affermato che Allegri crede nel potenziale del fisico come strumento per ottenere risultati, specialmente quando il gioco non porta al successo desiderato. In particolare l'ex allenatore emiliano ha accennato al concetto che una squadra "muscolare" potrebbe compensare le carenze nell'approccio tattico, fungendo da "piano B", quando necessario.

Le riflessioni di Sacchi sul gioco di Allegri

Un punto di critica formulato da Sacchi riguarda la tendenza delle squadre di Allegri a concentrarsi maggiormente sulla fase difensiva, lasciando l'azione nel settore avanzato alle invenzioni individuali dei giocatori.

L'ex allenatore - a tal proposito - ha sottolineato che, se i singoli non riescono a trovare la via del gol o sono assenti per infortunio, potrebbe mancare una solida alternativa tattica.

Questo, secondo Sacchi, potrebbe rappresentare un serio problema per la Juventus.

Infine l'ex ct azzurro ha notato un trend verso l'acquisizione di giocatori con un forte focus sull'aspetto atletico, sia in difesa che a centrocampo.