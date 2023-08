Nelle scorse ore, l'ex giocatore Francesco Totti ha parlato alla radio ufficiale della Serie A, nominando la Juventus come la favorita per la vittoria finale del tricolore e commentando l'arrivo di Romelo Lukaku alla Roma. [VIDEO] Anche l'ex calciatore Davide Lanzafame, intervistato dalla redazione di Juvenews.eu, ha parlato della Juventus e delle ambizioni che la compagine bianconera potrà avere in questa stagione.

Juventus, Totti: "Vedo i bianconeri favorito per lo scudetto, l'assenza delle coppe li può aiutare nel lavoro settimanale"

Francesco Totti, ex storico capitano della Roma, è tornato a parlare della Serie A alla radio ufficiale del campionato italiano e rispondendo alla domanda inerente la favorita per lo scudetto, Totti ha risposto: "Per me la Juve, poi nel calcio tutto può succedere.

Non facendo le coppe ha un altro modo di lavorare e non è poco". Totti ha poi parlato dell'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma, dicendo: "Lukaku un grande acquisto, un potenziale che può fare la differenza, sperando che con Dybala trovino subito una sintonia alla grande". Totti ha poi parlato delle ambizioni che la Roma può cullare in questa stagione, sottolineando come la formazione giallorossa non avrebbe le armi a disposizione per competere per lo scudetto, ma dovrebbe tentare di tornare in Champions League. Totti si è poi concentrato su José Mourinho, evidenziando come il manager portoghese sia tra i migliori al mondo nel riuscirsi a calare in fretta nella realtà che lo ospita: secondo l'ex capitano della Roma, l'ambiente giallorosso dovrebbe dunque affidarsi al 100% nelle mani dello "Special One".

Totti ha infine concluso il suo intervento parlando della cessione last minute di Nemanja Matic, rivelando di essere rimasto particolarmente sorpreso dalla rapidità con la quale il calciatore è stato venduto al Rennes.

Juventus, Lanzafame: "Il club bianconero dovrebbe puntare a vivere un campionato da protagonista e vincere lo scudetto"

Simile al pensiero di Totti è stato quello espresso da un altro ex calciatore, Davide Lanzafame, che intervistato ai microfoni della redazione di Juvenews.eu ha detto sulle ambizioni della Juventus: "Per me la Juve deve puntare a vincere lo scudetto.

Non farei allarmismi per il pareggio con il Bologna. Il nostro è un campionato equilibrato e molto sottovalutato a livello internazionale: non ci sono partite dall’esito scontato”. Lanzafame ha poi sottolineato come la Juventus, prima del passo falso con il Bologna aveva disputato una grande partita con l'Udinese, vincendo in maniera netta per 3 a 0. Lanzafame, concludendo il suo intervento ha dunque ribadito: "Per me la Juve ha tutte le carte in regola per disputare un campionato da protagonista assoluta".