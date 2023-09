Secondo quanto riferito dal giornalista Romeo Agresti, la Juventus è vicina a raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto di Gatti. Il difensore firmerà un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2028, e il suo stipendio subirà un incremento, passando da 1 milione di euro netti attuali a 1,5 milioni di euro netti.

La Juve sarebbe vicina al prolungamento di contratto di Gatti fino a giugno 2028

''Juventus, quasi fatto il rinnovo di contratto di Gatti. Accordo in fase di definizione''. Questo il post pubblicato di recente da Romeo Agresti sul suo profilo ufficiale di X.

Questa decisione sottolinea la fiducia della società e dell'allenatore Massimiliano Allegri in questo giovane centrale difensivo. Gatti è arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio 2022, proveniente dal Frosinone, per una cifra di 8 milioni di euro. Tuttavia, è rimasto in prestito al Frosinone fino a giugno 2022. Dalla scorsa stagione, è diventato parte integrante della rosa bianconera e ha consolidato la sua posizione di titolare nella squadra.

Nonostante nel primo periodo della stagione, Allegri abbia preferito schierare Alex Sandro nei primi due match, Gatti è ritornato titolare dalla sfida contro l'Empoli e ha mantenuto la sua posizione anche contro la Lazio.

La carriera professionale di Gatti

La storia di Gatti è un esempio di determinazione e successo. Ha iniziato la sua carriera professionistica solo nell'estate del 2020, firmando un contratto per la Pro Patria a vent'anni. Prima di diventare un giocatore professionista, ha giocato nei dilettanti, facendo anche il lavoro di serramentista.

La sua storia dimostra che il duro lavoro può portare a grandi risultati nel mondo del calcio. Dopo l'esperienza professionale al Pro Patria è arrivato il trasferimento al Frosinone nel calciomercato estivo del 2021 per 200 mila euro. Nella prima parte di stagione 2021-2022 ha attirato l'interesse della Juventus, che lo ha acquistato a gennaio 2022 lasciandolo in prestito al Frosinone fino a giugno 2022.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza

La Juventus starebbe lavorando a diversi prolungamenti di contratto. Abbiamo parlato di Gatti, ma non è l'unico che potrebbe allungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Si parla anche di Vlahovic e Chiesa, oltre che di Rabiot e Locatelli. Se per il francese la scelta diventa anche necessaria considerando il contratto in scadenza a giugno 2024, per gli altri si tratta di prolungare non solo per consolidare il rapporto professionale ma anche per alleggerire il bilancio societario. Ad esempio nel caso di Vlahovic si parla di allungare il contratto per una o due stagioni diminuendo l'attuale ingaggio annuale da 9 milioni di euro a 7 milioni di euro a stagione, che era più o meno l'ingaggio che guadagnava nella sua prima stagione.