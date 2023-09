La recente decisione della Cassazione di spostare l'Inchiesta Prisma da Torino a Roma ha scatenato un acceso dibattito mediatico che ha coinvolto numerosi esperti e figure autorevoli nel campo della giustizia sportiva e non. La sanzione inflitta alla Juventus è stata oggetto di intense discussioni, con gli osservatori che hanno sottolineato la questione della competenza della Procura nella gestione del caso. Ne ha parlato anche il giornalista sportivo Graziano Campi in un post pubblicato su Twitter.

Il giornalista Campi sulla scelta della Giustizia Sportiva di punire Juve con la slealtà per falso in bilancio

Il giornalista Campi ha espresso la sua opinione sulla sentenza della Cassazione, affermando: "Altro mito da sfatare: la giustizia sportiva non ha sposato la tesi della procura di Torino. Si è fatta mandare le prove e sulla base di esse ha costruito l’ipotesi di slealtà sportiva, praticamente mai applicata nei casi di falso in bilancio passati e futuri (finora)". Parole decise quelle del giornalista che conferma come sia una novità l'applicazione della lealtà sportiva in caso di falso in bilancio. Il giornalista sportivo nello stesso post ha voluto aggiungere: "Ipotesi che, peraltro, nel corso dei vari processi è stata rimodulata per evitare una Waterloo davanti al TAR, con la scelta di giudici sempre più esperti di ricorsi che di sport.

I fatti non sono mai stati discussi: si è sempre parlato di legittimità della sentenza".

Il futuro dell'Inchiesta Prisma con lo spostamento nella Procura di Roma

La recente decisione della Cassazione di spostare il processo riguardo l'Inchiesta Prisma dai tribunali di Torino a quelli di Roma è stato commentata da diversi esperti di Giustizia Sportiva.

Fra questi spicca l'avvocato Cataldo Intrieri, intervistato da Tuttosport, ha offerto alcune riflessioni significative sulla situazione.

Intrieri ha iniziato commentando la sorpresa suscitata dal fatto che il processo non sia stato spostato a Milano, sede della Borsa, ma a Roma, sede dei server utilizzati dalla Juventus per comunicazioni interne.

Questa scelta ha alimentato ulteriori interrogativi sulla motivazione dietro tale decisione.

Tuttavia, l'avvocato Intrieri ha sollevato preoccupazioni più ampie riguardo al futuro del procedimento giudiziario. Ha dichiarato: "Lo spostamento a Roma non preannuncia nulla di buono a livello di durata del procedimento". Ha sottolineato che non prevede che i pubblici ministeri romani si discosteranno dalle conclusioni tratte dall'ufficio di Torino. Questa prospettiva potrebbe comportare un notevole allungamento dei tempi processuali, con il rischio che i termini per reati anche di lunga durata possano decadere a causa della difficile situazione della giustizia nella capitale.