Il giocatore portoghese Cristiano Ronaldo ha fatto nuovamente parlare di sé in relazione alla Juventus, società in cui ha giocato dal 2018 al 2021 prima di ritornare al Manchester United e poi trasferirsi agli arabi dell'Al-Nassr. La questione al centro dell'attenzione riguarda il pagamento di 19,9 milioni di euro netti che Ronaldo deve ancora ricevere dalla Juventus, relativo agli emolumenti dilazionati durante l'era Covid, noti come la famosa manovra stipendi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo ha deciso di intraprendere vie legali dopo aver richiesto gli atti alla Procura di Torino.

Al contrario, il compagno di squadra Paulo Dybala ha trovato un'intesa con la società bianconera per il pagamento degli arretrati, che ammontano a circa 3 milioni di euro, rinunciando poi a un'azione legale per il mancato prolungamento del contratto.

Cristiano Ronaldo ha deciso di intraprendere un'azione legale contro la Juventus

Nel contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus, era presente una "scrittura integrativa" che prevedeva il differimento dei suoi emolumenti, e il documento annotava: "Gli accordi assunti… ci impegnano a consegnarvi entro il 31/07/2021 l’Accordo premio integrativo ritrascritto sui moduli federali ad oggi non disponibili". Tuttavia, l'accordo scritto sui moduli federali non è mai stato consegnato a Ronaldo.

Di conseguenza, Cristiano Ronaldo ha deciso di intraprendere un'azione legale contro la Juventus, accusando il club di essere "inadempiente" nei confronti degli accordi contrattuali.

Un punto interessante è che il calciatore portoghese potrebbe essere sostenuto in questa causa da un verbale di una riunione del 20 settembre 2021, in cui il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, "suggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato".

Questo suggerimento potrebbe rafforzare la posizione legale di Cristiano Ronaldo nel suo tentativo di ottenere il pagamento degli arretrati.

Cos'è la carta Cristiano Ronaldo

La carta Cristiano Ronaldo è nota come "Accordo Premio Integrativo - Scrittura Integrativa". Si tratta di una sorta di side letter o scrittura privata firmato solo da Fabio Paratici, ex responsabile dell'area tecnica della Juventus (che è stato indagato insieme ai vecchi vertici societari bianconeri), ma non controfirmato da Cristiano Ronaldo.

Tale documento sembra stabilire un'intesa secondo il quale la Juventus si sarebbe impegnata a restituire al calciatore portoghese le mensilità non pagate a causa delle difficoltà economiche dovute all'emergenza Covid. Questo accordo sembrerebbe estendere la promessa di pagamento anche nel caso in cui Ronaldo avesse lasciato la Juventus.