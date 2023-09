Il Crotone prepara la sfida della quinta giornata di Serie C che lo vedrà opposto, allo Stadio comunale Ezio Scida, al Sorrento.

La gara, in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45, farà registrare il ritorno in squadra del difensore Guillaume Gigliotti, assente contro l'Audace Cerignola per squalifica. Una sfida contro l'ultima in classifica che il Crotone di Lamberto Zauli non può fallire.

Crotone chiamato ad una reazione

Dopo il campionato dello scorso anno e la promozione in Serie B sfumata ai Play-off, il Crotone ha deciso di ripartire in estate da Lamberto Zauli.

I risultati, però, al momento non sorridono all'ex tecnico della Juventus Next-Gen: solo una vittoria in quattro gare, due sconfitte (contro Turris e Virtus Francavilla) e un successo che manca all'Ezio Scida da diverse partite.

"La squadra ha commesso degli errori che hanno influito sui risultati e sulla classifica - ha commentato Zauli alla vigilia della sfida col Sorrento -, penso che il Benevento sia una delle squadre più forti ma ha 7 punti, noi ne abbiamo 4. Non posso quindi pensare di non puntare alle prime posizioni".

Crotone, l'analisi di Zauli

"Io questa stagione non mi aspettavo così tanti tifosi - ha affermato Zauli in conferenza stampa - soprattutto dopo l'esito della scorsa stagione e anche per via della mia riconferma.

C'è stato l'amore verso il Crotone da parte dei tifosi, ci sono delle grandi aspettative. Il Crotone ha giocato nel recente passato in Serie A e in Serie B, ora però ci troviamo in Serie C. Non siamo una schiacciasassi anche se la squadra ha il suo blasone, siamo un'ottima formazione di terza serie e proveremo a vincere tutte le gare per fare bene.

Noi scendiamo in campo sempre per vincere".

Termina la campagna abbonamenti

In occasione della sfida contro il Sorrento si concluderà la campagna abbonamenti 2023-2024 "Chi vive d'amore", promossa dal Crotone. Lo scorso anno i tifosi hanno sottoscritto 3.422 tessere, mentre il dato attuale comunicato è pari a 3.306 abbonamenti rinnovati.

L'obiettivo della società è che si possano raggiungere i numeri del torneo dell'anno scorso.

Anche in questa stagione il club ha scelto la politica dei prezzi popolari, riducendo il costo delle tessere e promuovendo, allo stesso tempo, sconti supplementari per le famiglie.

Crotone, ritorna Gigliotti

Nella gara della quinta giornata contro il Sorrento, il tecnico Lamberto Zauli potrà contare sul rientro del capitano, il difensore Guillaume Gigliotti. Espulso contro la Virtus Francavilla, il calciatore ha saltato per squalifica la sfida infrasettimanale contro l'Audace Cerignola, e tornerà titolare nel match casalingo contro il Sorrento.

La partita verrà trasmessa da Sky e dalla piattaforma streaming Now Tv.