L'Inter studia le possibili formazioni che potrebbero essere proposte nel corso della stagione dopo i vari arrivi dal mercato, soprattutto a centrocampo. L'ingaggio di Davy Klaassen, in particolare, permette a Simone Inzaghi numerose soluzioni in quanto il danese, si aggiunge ad altri profili come Hakan Calhanoglu, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Kristijan Asllani e Henrik Mkhitaryan. In rosa inoltre c'è anche il giovane Lucien Agoumè.

Sensi sotto osservazione

A Stefano Sensi è stata data fiducia grazie alle buone prove evidenziate durante la preparazione prima dell'inizio della stagione.

Il centrocampista, che ha accusato un leggero affaticamento, non sarà a disposizione per la sfida in programma domani, domenica 3 settembre, contro la Fiorentina. Lo scetticismo per le condizioni fisiche potrebbero indurre lo staff tecnico ad escluderlo dalla lista Champions League. Dovrebbero essere invece essere inseriti Asllani e l'ultimo arrivato Klaassen.

Il centrocampista ex Ajax potrebbe rivelarsi fondamentale per Inzaghi che, viste le caratteristiche tecniche, può schierarlo sia da mezzala che da playmaker. L'olandese oltre a fare la staffetta con Calhanolgu può permettere al collega turco di agire da mezzala, se dovesse essere concesso un turno di riposo a Mkhitaryan. Diverso spazio ci sarà anche per l'altro neoacquisto estivo Frattesi e per il sempre più centrale Barella.

Sullo sfondo resta sempre Asllani, che ha fatto il massimo per rimanere alla Pinetina nonostante le squadre interessate. L'albanese avrà così modo di crescere e di provare a inserirsi al meglio negli schemi tattici del tecnico nerazzurro.

L'Inter ha diverse formazioni per impensierire gli avversari

L'Inter potrebbe proporre diverse formazioni e altrettante variazioni dal punto di vista tattico.

Il centrocampo è il reparto più attrezzato, dotato di profili con caratteristiche diverse fra loro ma congeniali alle idee di Inzaghi.

Anche in attacco le soluzioni sono molteplici, con quattro elementi che si alterneranno spesso durante la stagione.

Ecco le possibili formazioni: