Nei prossimi mesi potrebbe riaprirsi l'asse di mercato che porta dal Bayern Monaco all'Inter. I nerazzurri, infatti, quest'estate hanno prelevato due giocatori dalla squadra bavarese, ovvero Yann Sommer e Benjamin Pavard, pagati complessivamente quasi 40 milioni di euro. Nel frattempo, pare che l'Inter abbia messo gli occhi su un altro calciatore del Bayern Monaco, Thomas Muller. Questi piace molto alla società nerazzurra anche per la sua duttilità che gli permette di ricoprire più ruoli sia in mezzo al campo che sul fronte offensivo.

Il Milan è sempre alla ricerca di un centravanti che possa raccogliere l'eredità di Olivier Giroud, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024.

Il sogno della società rossonera risponderebbe al nome di Dusan Vlahovic, per il quale sarebbe già stato fatto un tentativo andato a vuoto quest'estate.

Inter su Muller

L'Inter potrebbe pescare ancora una volta dal Bayern Monaco per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi che, qualche giorno fa, ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2025. Dopo gli arrivi di Yann Sommer e Benjamin Pavard, ci sarebbe un interesse per Thomas Muller, con Sommer e Pavard che, da ex compagni di squadra, potrebbero convincerlo a trasferirsi in nerazzurro.

Il fantasista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern ma le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate. Anche per questo motivo i nerazzurri sarebbero pronti ad inserirsi, con Ausilio e Marotta sempre attenti al mercato degli svincolati, come dimostrato anche quest'estate con gli arrivi di Marcus Thuram e Juan Cuadrado.

Muller guadagna 14 milioni di euro, ma difficilmente il Bayern Monaco gli proporrà un rinnovo a queste cifre. Stesso discorso anche per l'Inter che potrebbe mettere sul piatto un biennale da 5 milioni di euro netti più bonus, approfittando anche del Decreto Crescita.

Milan, piace Vlahovic

Il Milan avrebbe fatto un tentativo quest'estate per Dusan Vlahovic ma non sarebbe stato trovato l'accordo con la Juventus che avrebbe chiesto più di 70 milioni di euro per il suo cartellino.

Le cose, però, potrebbero cambiare nei prossimi mesi, con i rossoneri chiamati a rinforzare l'attacco, visto che Giroud è in scadenza di contratto nel giugno del 2024, e ha 37 anni.

Difficile che la richiesta della Juventus per Vlahovic scenda al di sotto dei 50 milioni di euro. Il Milan, però, potrebbe proporre il cartellino di Ismael Bennacer e un conguaglio economico intorno ai 20 milioni di euro per cercare di trovare un'intesa.

Se ciò dovesse accadere (trattandosi al momento solo di ipotesi di mercato) ci sarebbe da attendere la risposta dei bianconeri che, per vendere Vlahovic, potrebbero chiedere solo cash.

Inoltre, pare che la Juventus adesso stia pensando di proporre a Vlahovic un rinnovo di contratto fino al 2028.