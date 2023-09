Nelle scorse ore il giornalista di Sportitalia Giovanni Albanese ha parlato dell'infortunio che l'attaccante della Juventus Federico Chiesa ha rimediato nel ritiro della Nazionale Italiana. Del classe '97 e della sua possibile convocazione nella partita di campionato contro la Lazio ha parlato invece l'inviato di Sky Sport Giovanni Guardalà. Infine, l'ex calciatore della Juve Angelo Di Livio ha parlato a Calcio Totale di Chiesa e della posizione in campo nella quale Massimiliano Allegri lo dovrebbe schierare per farlo rendere al massimo, ovvero da esterno.

Juventus, Albanese: 'Per Chiesa solo un affaticamento, potrebbe tornare a disposizione per la partita con la Lazio'

L'inviato di Sportitalia Giovanni Albanese ha parlato del fastidio muscolare accusato dall'attaccante della Juventus Federico Chiesa nel ritiro della nuova Italia di Luciano Spalletti: Per Chiesa poteva andare decisamente peggio. Quando si è fermato, questa mattina, si era temuto il peggio. Gli esami strumentali effettuati stamattina hanno escluso la presenza di lesioni muscolari. Quindi si tratta solo di un affaticamento". Albanese si è poi sbilanciato, parlando del possibile ritorno sul campo di allenamento di Chiesa con la Juventus: "Il giocatore potrebbe già essere a disposizione per la ripresa del campionato, quando la Juventus affronterà la Lazio.

Per adesso filtra fiducia".

Juventus, Guardalà su Chiesa: 'La speranza del club bianconero è quella di recuperarlo per la Lazio'

Anche il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà ha parlato di Federico Chiesa e del piccolo stop che ha subito il laterale offensivo della Juventus: "L'infortunio è un incidente che interrompe un momento positivo per Chiesa, due gol in tre partite come secondo attaccante ruolo pensato per lui da Allegri.

Allegri è fiducioso che Chiesa possa superare i 15 gol in questa posizione. La speranza della Juve è che la striscia continui anche alla Lazio".

Juventus, Di Livio: 'Chiesa non può giocare da seconda punta, è un cavallo pazzo da far giocare sull'esterno'

Infine, anche l'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato di Federico Chiesa e del suo possibile utilizzo con la Juventus nel prossimo futuro: "Chiesa?

Per me non può giocare da seconda punta perché non ha quei movimenti, infatti va sempre a sinistra. L'allenatore dovrà essere bravo ad allenarlo nella zona centrale. A Udine è stato un caso ma lui è un cavallo pazzo e io lo farei partire più esterno". Queste le parole di Di Livio ai microfoni della trasmissione Calcio Totale, dove il "Soldatino" ha poi aggiunto sul mercato estivo datto dalla Juventus: "È stato un buon mercato, sono arrivati dei buoni giocatori anche se non di prima fascia".