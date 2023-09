Ospite nelle ultime ore di un evento organizzato in Puglia per ricordare delle leggende bianconere, Alessandro Del Piero è tornato a parlare del suo passato e del suo futuro. Lo ha fatto ripercorrendo la propria carriera con ben 19 anni 'regalati' ai colori bianconeri con cui ha totalizzato 704 presenze condite da 290 gol e immaginando il proprio avvenire: a breve Pinturicchio prenderà il patentino da allenatore ma non è certo che lo si vedrà in panchina, quel che è certo invece è che il suo legame con la Juventus non ha bisogno di essere suggellato 'da un ruolo da dirigente in società' come confermato dallo stesso Del Piero.

A commentare le sue parole nelle ultime Fabio Ravezzani, che tramite X (ex Twitter) ha etichettato con sarcasmo le sue dichiarazioni: "Il sogno è chiedere una montagna di soldi (come da calciatore) e uno staff ben pagato per fare il presidente. L’utile e il dilettevole".

Il retroscena svelato da Ravezzani

Stando a quanto sostenuto da Ravezzani, Del Piero avrebbe avanzato delle richieste economiche molto elevate alla Juventus per diventare presidente, un ricco cachet insomma per se e il proprio staff, qualcosa che poco avrebbe a che fare con l'amore per i bianconeri sempre sbandierato da Alex in ogni uscita pubblica.

A questo punto non resta che attendere se Del Piero risponderà o meno alle illazioni che si stanno diffondendo sul suo conto.

Il suo futuro, almeno quello immediato, non sembra comunque proiettato ad un ritorno a Torino.

Juventus al lavoro per sistemare i conti

La candidatura di Del Piero sembrava molto autorevole lo scorso anno, quando il club era chiamato a ricomporre il proprio staff dirigenziale dopo il terremoto giudiziario che ne ha sancito l'uscita dalla Champions League prima e dalla Conference League poi.

Oggi lo scenario sembra cambiato. L'area sportiva è stata consegnata nelle mani di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, che con la collaborazione di Giovanni Manna lavorano al progetto sportivo e non sembra esserci posto al momento per una nuova figura. La politica di spending review avallata dall'ex dirigente del Napoli sembra inoltre suggerire un momento di spese oculate, ecco che se l'indiscrezione di un lauto ingaggio fosse confermata la cosa costituirebbe un motivo in più per non pensare ad un Del Piero di nuovo bianconero.

Come dichiarato dallo stesso Giuntoli prima di Empoli vs Juventus, l'obiettivo del club è trovare una sostenibilità finanziaria che le garantirebbe la serenità necessaria per poter tornare ai massimi livelli.