In una recente intervista dal ritiro della Juventus, i due giocatori americni, Weston McKennie e Tiamothy Weah, hanno condiviso le loro esperienze e punti di vista sulla loro stagione con la Juventus. Entrambi i giocatori hanno toccato diversi argomenti, tra cui la tattica di gioco, l'intesa di squadra e le sfide personali che hanno affrontato.

Il nuovo acquisto Weah ha parlato del suo approdo alla Juventus

Timothy Weah, terzino e centrocampista di fascia destra, ha riflettuto sulla sua prima stagione con la Juventus, sottolineando che è stata un'importante fase di apprendimento.

Ha notato come la Juventus, nella stagione precedente, fosse più orientata alla difesa, dichiarando: 'Sicuramente mi hanno acquistato per farmi giocare in più di un ruolo offensivo'. Weah ha aggiunto che gli piace partire da dietro per inserirsi nell'area avversaria. Weah ha anche sottolineato la connessione speciale con il suo connazionale, Weston McKennie. Ha sottolineato come la comprensione reciproca del gioco tra di loro abbia contribuito a creare una forte intesa di squadra. L'opportunità di allenarsi insieme ogni giorno promette di consolidare ulteriormente questa sinergia.

Weah è stato acquistato dal Lille per un totale di 10 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus.

Le dichiarazioni di Weah sul ritorno alla Juventus dopo il prestito al Leeds

Il centrocampista polivalente Weston McKennie ha condiviso le sfide del suo ritorno alla Juventus dopo un prestito al Leeds. La retrocessione in Serie B della società inglese ha agevolato il ritorno del giocatore, in quanto nell'intesa contrattuale fra le due società era presente un obbligo di riscatto del cartellino in caso di permanenza nel campionato inglese da parte del Leeds.

Ha riconosciuto che ritornare in un momento di transizione non è stato facile ma ha abbracciato la sfida come un'opportunità di crescita. McKennie ha evidenziato la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni di gioco, considerandola una qualità importante per un giocatore. Inoltre, McKennie ha parlato dell'amicizia tra lui e Weah al di fuori del campo, sottolineando che, nonostante le differenze personali, sono in grado di collaborare efficacemente sul campo.

Loro due, come compagni di squadra e di viaggio, hanno instaurato un legame che va oltre il calcio.

In questo inizio di stagione Massimiliano Allegri lo sta impiegando sulla fascia destra come centrocampista in alternativa a Timothy Weah. Un ruolo che il giocatore sta ricoprendo in maniera ideale nonostante sia una mezzala d'inserimento. Si era parlato di una sua possibile cessione nel Calciomercato estivo ma non sono arrivate offerte da 30 milioni di euro per il giocatore, più o meno la valutazione di mercato stabilita per il suo cartellino dalla società bianconera.