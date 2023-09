Nelle scorse ore il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare in conferenza stampa [VIDEO] della gara che attenderà la formazione bianconera con il Sassuolo, cercando di predicare calma nei confronti di quelle voci che vorrebbero il club piemontese favorito per la lotta allo scudetto.

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, ha inoltre elogiato le parole di Allegri, sottolineando come i dirigenti della Juventus non lo abbiano soddisfatto in sede di calciomercato.

Juventus, Allegri: 'Bisogna pensare che l'anno prossimo questa squadra dovrà giocare in Champions'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare nella conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà il club bianconero affrontare in trasferta il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Allegri, in primo piano ha voluto spegnere quelle voci che vorrebbero la Juve favorita per vincere lo scudetto: "Bisogna pensare che l'anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions. Sarà valore aggiunto a livello economico per la società. Dobbiamo entrare tra le prime quattro, non sarà semplice. Inter, Milan e Napoli sono al di sopra delle altre squadre. Sarà molto difficile. Un passo alla volta. Con equilibrio.

Senza sbalzi d'umore, sia quando vinciamo che quando arriveranno pareggi o sconfitta".

Allegri, parlando nello specifico del match con il Sassuolo, ha sottolineato come la squadra emiliana vorrà riscattare una serie di risultati poco positivi ottenuti nelle ultime settimane e di conseguenza per la Juventus sarà una gara complicata da dover affrontare con attenzione e fisicità.

Il tecnico bianconero, parlando di Domenico Berardi, ha poi confessato come il ds Cristiano Giuntoli lo abbia effettivamente seguito nella scorsa sessione estiva di mercato per poi decidere di non modificare la rosa della Juventus con alcun innesto.

Juve, Orlando: 'Allegri fa bene a smorzare gli entusiasmi anche se credo che abbia delle chance di vincere qualcosa'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato ai microfoni di TMW Radio le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Fa bene Allegri ha smorzare gli entusiasmi ma continuo a pensare che ha la chance di provare a vincere qualcosa e deve farlo. Credo che possa giocarsela fino in fondo. La Juve però finora non ha incontrato nessuno. Mi sembra sia un po' presto esaltarla. Che Magnanelli abbia portato un po' di qualità nella fase tattica penso che sia positivo, perché non c'era lo scorso anno".

Orlando, restando in tema Allegri, ha poi sottolineato come la Juventus non sarebbe riuscita a soddisfare le sue richieste in sede di calciomercato, in quanto il tecnico toscano avrebbe voluto dare via Dusan Vlahovic per far entrare Romelu Lukaku.