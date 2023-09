Nel corso della sessione estiva di Calciomercato la Juventus ha fatto delle scelte interessanti per il futuro, acquisendo una serie di calciatori da far crescere nella Juventus Next Gen. Uno dei nomi che sta emergendo con grande potenziale è quello di Dikeni Salifou, centrocampista di origini togolesi classe 2003.

Salifou è arrivato dal Werder Brema in prestito con diritto di riscatto

Salifou proviene dal Werder Brema ed è giunto a Torino dopo aver già fatto il suo debutto in prima squadra: 191 centimetri di altezza, Salifou vanta un notevole potenziale date anche le lunghe leve che gli permettono di dominare il campo e di dimostrarsi efficace sia in fase difensiva che in fase offensiva, poliedricità non da poco per un mediano di ruolo.

La Juventus considera Salifou non solo una promessa per la Next Gen ma anche un giocatore con prospettive interessanti per la prima squadra. La crescita del mediano è stata infatti costante nel corso degli anni, partendo dai suoi esordi nel Monaco 1860 e passando per le stagioni all'Amburgo, fino all'esplosione con il Werder Brema.

I giovani sui quali ha investito la Juventus nel recente calciomercato estivo

A fare lo stesso percorso di Salifou questa estate è stato Comenencia, giovane olandese classe 2004 ex Psv Eindhoven acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per 3 milioni di euro e subito girato alla Next Gen agli ordini di Massimo Brambilla.

Le speranze di Salifou e Comenencia, ma anche dei dirigenti del club, sono quelle di ripercorrere le orme di una serie di calciatori che l'hanno preceduti alla Next Gen diventando poi parte integrante della prima squadra.

E' il caso di Iling-Junior, che prelevato dal Chelsea è stato fatto crescere nelle giovanili prima di approdare in prima squadra laddove oggi presidia la fascia sinistra in coabitazione con Andrea Cambiaso e Filip Kostic.

Percorso simile anche per Matias Soulè, che dopo un anno, lo scorso, in cui ha maturato un discreto numero di presenze in prima squadra (siglando anche il primo gol in Serie A contro la Sampdoria) è stato quest'anno ceduto in prestito al Frosinone laddove potrà crescere e maturare ulteriormente prima di rientrare a Torino e andare magari ad agire a destra, sulla fascia opposta a quella di Iling.

Quest'anno in prima squadra ci saranno anche Huijsen e Yildiz, anche loro appena promossi dalla Next Gen.

Il club continua insomma a puntare forte sui giovani, a Massimiliano Allegri il compito di dargli lo spazio che gli serve.