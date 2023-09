Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Condò ha parlato della Juventus e nello specifico di Dusan Vlahovic, sottolineando come sia stato un bene per il club bianconero che il serbo sia rimasto a Torino. Del rinnovato stato di forma dell'attaccante classe 2000 hanno parlato ai microfoni di TMW Radio anche i due ex calciatori Massimo Orlando ed Antonio Di Gennaro.

Juventus, Condò: 'Rivedo il Vlahovic di Firenze, meno male che è rimasto in bianconero'

Paolo Condò, giornalista sportivo e commentatore a Sky Sport, ha parlato nelle scorse ore della Juventus, concentrandosi inizialmente sul rinnovato stato di forma di Dusan Vlahovic: "Vlahovic?

Meno male che è rimasto perché ho rivisto quello di Firenze, è convinto e divertito e la Juventus ha la capacità di andare a marce diverse. Quando ha subito il gol di Luis Alberto nel giro di tre minuti Vlahovic con una grandissima giocata ha segnato il gol che ha demoralizzato la Lazio". Condò ha poi commentato quanto fatto dalla Juventus nel 3 a 1 in campionato contro la Lazio, affermando di aver visto la miglior prestazione da quando Allegri è tornato per la sua seconda avventura in bianconero. Il giornalista ha poi evidenziato come la scorsa stagione per la Juventus, seppur priva di trofei e piazzamenti, potrebbe essere stata utile per permettere a quei giovani talenti come Miretti di accumulare minuti ed esperienza in Serie A.

Juventus, Orlando: 'Cedere Vlahovic sarebbe stato un grosso errore dei bianconeri, meno male che non l'hanno dato via'

Simile al pensiero di Condò è stato quello di Massimo Orlando, ex calciatore che intervenuto a TMW Radio nelle scorse ore ha parlato della Juventus e del ritrovato Dusan Vlahovic: "Vlahovic? Ha più fiducia, la pubalgia dà meno fastidio e la porta la vede con grande continuità.

Meno male che non lo hanno dato via. Cederlo sarebbe stato un grosso errore. Quando era alla Fiorentina mi raccontavano che arrivava prima e andava via dopo per migliorarsi nella tecnica. Quindi è merito suo, è uno ambizioso".

Juventus, Di Gennaro: 'Vlahovic ha lavorato tanto ed i due gol di destro contro la Lazio ne sono una riprova'

Infine, anche Antonio Di Gennaro ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic ai microfoni di TMW Radio: "Un mancino che migliora col destro è sempre difficile, ma Vlahovic credo abbia deciso di lavorarci col piede debole. Questi due gol sono stati difficili sicuramente c'è del lavoro e gli va riconosciuto". Su Chiesa invece, Di Gennaro ha poi detto: "Sta giocando ancora come seconda punta. Per ora Allegri ci ha visto alla grande. Io ho ancora qualche dubbio ma dobbiamo ammettere che per ora il tecnico ci ha visto bene".