In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Sassuolo. I bianconeri si alleneranno alla Continassa e poi partiranno alla volta dell’Emilia Romagna. Massimiliano Allegri, però, non sembra avere particolari dubbi di formazione. Infatti, l’impressione è che la Juventus, contro il Sassuolo, scenda in campo con gli stessi uomini che hanno battuto la Lazio. In attacco si va verso la conferma di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, delle loro condizioni fisiche ne ha parlato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Vlahovic ha un po' di mal di schiena e Federico ha un po' il flessore affaticato, però, sono a completa disposizione”.

Anche Weston McKennie sta bene dopo la botta rimediata in allenamento e dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Sassuolo. Dell’alternanza tra il numero 16 bianconero e Timothy Weah, ne ha parlato Massimiliano Allegri: “Oggi (22 settembre), però, valuterò, ma Weah è un buon cambio”.

Allegri non vuole cali di tensione

Massimiliano Allegri, in questi giorni, si è soffermato soprattutto su un lavoro psicologico con la sua squadra. Infatti, in casa Juventus si respira un grande entusiasmo dopo la bella e netta vittoria contro la Lazio. Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha messo in guardia i suoi ragazzi in vista del match contro il Sassuolo: “Bisogna alzare le antenne perché c'è troppa euforia in giro, da una parte è bello dall'altra toglie energie e attenzione”.

La Juventus, contro il Sassuolo, ripartirà probabilmente dagli stessi uomini visti una settimana fa. In difesa mancherà Alex Sandro che però, è già stato sostituito da Federico Gatti. A completare la difesa bianconera ci saranno Danilo e Gleison Bremer. Allegri, comunque, ha spiegato che per sostituire numericamente in rosa il brasiliano ci sarà la promozione in pianta stabile in prima squadra dí Huijsen.

Turnover contro il Lecce

La Juventus, dopo la gara contro il Sassuolo, sarà nuovamente in campo martedì 26 settembre contro il Lecce. In queste due partite, Massimiliano Allegri farà delle rotazione e più probabilmente i cambi verranno fatti contro il Lecce. Nel turno infrasettimanale è possibile che in avanti trovino spazio Moise Kean e Arek Milik, del loro stato di forma ne ha parlato lo stesso allenatore della Juventus: “Milik e Kean stanno bene”.

Dunque, contro il Sassuolo, si va verso la presenza di tutti i titolarissimi e anche a centrocampo non ci dovrebbero essere sorprese e con Weston McKennie dovrebbero giocare Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. Contro il Sassuolo, invece, mancherà Kenan Yildiz che andrà a giocare con la Next Gen.