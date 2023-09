La Juventus è pronta a voltare pagina dopo il pareggio contro il Bologna e nella sfida del 3 settembre a Empoli [VIDEO] cercherà riscatto. La rosa bianconera è al completo, anche se mancherà ancora Wojciech Szczesny, che sta meglio ma non può ancora giocare.

Contro a formazione azzurra toscana, intanto, potrebbe esserci qualche cambio sulle fasce, come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: “Magari domani giocherà titolare Kostic, è un giocatore che ritengo affidabile”. Il tecnico livornese ha poi spiegato di avere anche un dubbio in difesa: “Domani giocheranno Bremer, Danilo e ho il dubbio tra Alex Sandro e Gatti".

I nodi di formazione verranno comunque risolti solo a ridosso del match contro l’Empoli.

Parla Allegri

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione anche sulla conclusione del calciomercato: “Per quanto riguarda il mercato abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto, sia in uscita che nelle possibilità di entrata”. Dunque, il tecnico livornese si è detto soddisfatto e adesso la concentrazione della Juventus sarà rivolta solo al campo. Nel corso di questa estate si è parlato molto anche del futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo, alla fine, è rimasto a Torino e proprio su di lui si è soffermato Allegri: “Dusan lo vedo più sereno, perché sta meglio fisicamente, ma anche in allenamento”.

La Juventus, dunque, punterà su DV9 su Chiesa ma farà affidamento anche su Kean e Milik. Per il momento, però, l’attacco della Juventus non dovrebbe cambiare, come ha sottolineato lo stesso Massimiliano Allegri: “Per quanto riguarda il trio d’attacco per ora andiamo avanti così. Poi siamo solo all'inizio”.

Contro l’Empoli, il tecnico livornese ha svelato che Szczesny sarà ancora assente: “Rientrerà dopo la sosta.

Sta meglio, ma per ora è in condizioni tali da poter giocare", pertanto dal primo minuto ci sarà spazio per Mattia Perin.

L’obiettivo della Juventus

La Juventus, nel corso di questa stagione, giocherà solo il campionato e la Coppa Italia. Per questo motivo, molti giocatori rischieranno di giocare poco, ma Massimiliano Allegri ha sottolineato che la sua squadra dovrà andare a ritmi molto alti e dunque serviranno cambi in grado di tenere alti i giri del motore dei bianconeri.

Infine lo stesso Allegri ha chiosato: “Quest'anno l’obiettivo è quello di arrivare al 30 dicembre per poter tirare una riga e vedere a che punto siamo in classifica”.