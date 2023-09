Qualora Massimiliano Allegri riuscisse a vincere un trofeo con la Juventus in questa annata potrebbe poi lasciare con un anno di anticipo il club bianconero per raggiungere una società saudita. Al suo posto alla Continassa si seguirebbero diversi profili tra cui Antonio Conte, ex manager del Tottenham attualmente senza panchina. Della situazione di Allegri e del suo possibile addio a fine stagione ha parlato anche il giornalista del quotidiano La Stampa Roberto Pavanello.

Juve, Allegri potrebbe abbandonare con un anno di anticipo, Conte rimarrebbe uno dei favoriti per sostituirlo

Massimiliano Allegri e la Juventus hanno deciso di affrontare questa stagione insieme con l'obiettivo di riportare almeno un trofeo nella bacheca bianconera. Il primo target del manager toscano, vista soprattutto l'assenza di partite infrasettimanali che avrebbe tolto energie fisiche e mentali, sarebbe lo scudetto e qualora Allegri e la sua squadra riuscissero nell'impresa, allora le cose potrebbero radicalmente cambiare alla Continassa. Il tecnico livornese, che era stato già attenzionato da alcuni club arabi nella sessione di mercato estiva appena conclusa, potrebbe tornare indietro sui suoi passi e lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto per raggiungere il campionato più ricco di sempre.

La società bianconera, che da tempo osserverebbe altri profili di allenatori che stanno crescendo, avrebbe espresso più di un apprezzamento per Thiago Motta, guida tecnica del Bologna e su Igor Tudor, ex manager del Marsiglia attualmente libero sul mercato. Il nome che però riecheggerebbe con maggiore forza tra le mura della Continassa sarebbe quello di Antonio Conte: il pugliese, come Tudor, si trova attualmente senza una panchina da allenare e la sua candidatura metterebbe d'accordo tutta la piazza juventina.

Inoltre lo stesso Conte, dopo aver passato quasi due anni in Inghilterra con il Tottenham, avrebbe espresso il desiderio di tornare ad allenare in Italia, dove risiede la sua famiglia. Tutti questi elementi potrebbero dunque portare ad un ritorno di fiamma che vedrebbe la Juventus affidarsi per la seconda volta ad un tecnico che già in passato aveva lasciato il segno in bianconero.

Juventus, Pavanello: 'La mia sensazione è che questa sarà l'ultima annata di Allegri'

Roberto Pavanello, giornalista del quotidiano La Stampa, ha ribadito le indiscrezioni che vorrebbero Allegri al suo possibile ultimo anno alla Juventus: "Ultima chiamata per Allegri quest'anno? La mia sensazione è che andrà via comunque". Pavanello, restando in tema Juve ha poi detto: "La Juventus può migliorare lavorando in allenamento, può migliorare con le idee di gioco. La Juventus deve però tornare a vincere, perché se invece l'ambiente si deprime sarà un altro anno tragico. La Juventus ora è un cantiere aperto che guarda lontano per creare un altro ciclo vincente".