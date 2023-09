Nelle prossime settimane la Juventus non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano si era fermato nel corso dell’allenamento del 20 settembre e i successivi accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

L'infortunio sembra essere piuttosto serio dato che per l'ex Porto si ipotizza uno stop superiore ad un mese. Tra circa 15 giorni, però, lo staff medico sottoporrà il giocatore a nuovi accertamenti per verificare come procede il recupero e stimare così con più precisione i tempi di recupero.

Di certo, il brasiliano salterà le gare contro il Sassuolo, il Lecce, l’Atalanta e il Torino, al suo posto giocherà quasi certamente Federico Gatti.

La Juventus prosegue la preparazione

La squadra intanto sta continuando a svolgere la preparazione in vista della gara di sabato sera contro il Sassuolo. A stretto giro, qualche giorno dopo, ci sarà il primo turno infrasettimanale dell'anno che vedrà i bianconeri opposti al sorprendente Lecce di inizio anno, ecco che Massimiliano Allegri potrebbe operare qualche cambio o in alternativa riproporre i titolari 'spostando' poi il turn over alla gara coi salentini.

Oltre a De Sciglio, indisponibile di lungo corso, Alex Sandro e Paul Pogba - a inizio ottobre verrà diffuso l'esito delle controanalisi richieste dal francese in merito alla positività al testosterone riscontrata nel post Udinese vs Juventus -, anche Weston McKennie sarebbe in dubbio per aver preso una piccola botta in allenamento.

Contro i neroverdi dunque la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Danilo, Gleison Bremer e Federico Gatti. In mediana Rabiot, Locatelli e uno tra Miretti e Fagioli, in fascia Kostic a sinistra e Weah (o Cambiaso) a destra, davanti Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Domani 22 settembre la conferenza di Allegri

Come di consueto domani parlerà in conferenza stampa anche Massimiliano Allegri.

Sarà un'occasione utile per fare il punto della situazione in merito all'inizio di stagione dei bianconeri (che con 10 punti su 12 non partivano così forte dal 2019 con Sarri in panchina quando a fine anno arrivò l'ultimo scudetto vinto dai bianconeri) e anche sulle possibili formazioni che si vedranno contro Sassuolo e Lecce.

In più circostanze il tecnico livornese ha tessuto le lodi di Milik e Kean, non è escluso che non scocchi il loro turno nelle prossime due gare.