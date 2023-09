In estate, la Juventus si è trovata di fronte ad un mercato particolarmente difficile. Le difficoltà economiche legate alla mancata partecipazione alla Champions League hanno costretto la dirigenza a prendere giocatori solo a fronte di altrettante cessioni. Per questo motivo, diverse trattative per la Juventus sarebbero saltate. Una di queste sarebbe quella per Suso. Il giocatore classe 93 avrebbe chiesto con forza la cessione al Siviglia e avrebbe voluto trasferirsi a Torino. Ma alla fine la trattativa non sarebbe andata a buon fine. Adesso, però, non sarebbe da escludere la possibilità che la Juventus possa farsi avanti nuovamente per Suso nel mercato di gennaio.

Mercato sostenibile

La Juventus, in questi mesi, ha cambiato le sue strategie in sede di mercato. I dirigenti bianconeri hanno deciso che gli acquisti dovranno essere soprattutto sostenibili. Infatti, già da questa estate, Cristiano Giuntoli ha operato per risistemare i conti del club. La Juventus ha comprato un solo giocatore, ovvero Timothy Weah che è stato finanziato dalla cessione di Dejan Kulusevski. Dopodiché, si sono fatte diverse ipotesi in entrata per i bianconeri ma senza cessioni Cristiano Giuntoli non ha potuto affondare il colpo ad esempio per un centrocampista o un esterno come Domenico Berardi. Infatti, in queste ore, si è parlato di un interessamento da parte dei bianconeri per Suso.

Ma proprio le mancate cessioni hanno impedito a Giuntoli di aprire una trattativa con il Siviglia. Lo stesso giocatore avrebbe spinto per potersi trasferire a Torino per questo motivo è possibile che le parti possano riparlarne nella finestra invernale di mercato. Suso potrebbe essere un ottimo rinforzo per la Juventus soprattutto se a gennaio la squadra di Massimiliano Allegri fosse in una buona posizione in classifica.

Si proverà a blindare Rabiot

La Juventus, nei prossimi mesi, tornerà alla carica con Adrien Rabiot per provare ad allungargli nuovamente il contratto. Il francese, a giugno, ha scelto di restare a Torino e di firmare fino al 2024. Ma Rabiot è un giocatore troppo importante per la Juventus e per questo motivo si proverà a raggiungere un accordo per non arrivare nuovamente a pochi mesi dalla scadenza.

Cristiano Giuntoli, presto, potrebbe sedersi intorno ad un tavolo con la mamma agente del francese. Il ds potrebbe proporre un accordo più lungo alla signora Veronique ma non è nemmeno da escludere un altro prolungamento annuale. La Juventus, comunque, sembra pronta a tutto pur di strappare un nuovo si ad Adrien Rabiot. Dunque, i prossimi mesi in casa bianconera dovrebbero essere dedicati ai rinnovi prolungamenti dei giocatori più rappresentativi della rosa di Massimiliano Allegri.