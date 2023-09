Secondo le ultime di Calciomercato, qualora la Juventus dovesse cedere Federico Chiesa nella sessione di mercato invernale potrebbe poi tentare l'acquisto di Yeremi Pino, attaccante esterno classe 2002 del Villareal valutato circa 35 milioni di euro. Inoltre il club bianconero penserebbe anche ad un centrocampista, specie se Paul Pogba venisse davvero squalificato, ed i nomi che avrebbe inquadrato Cristiano Giuntoli sarebbero quelli di Thomas Partey e Lazar Samardzic.

Juventus, in caso Chiesa venisse ceduto a gennaio al suo posto potrebbe arrivare Yeremi Pino

La Juventus potrebbe cedere alle lusinghe di diversi club tra cui Atletico Madrid e Liverpool per Federico Chiesa, esterno offensivo valutato circa 50 milioni di euro e qualora i bianconeri vendessero l'ex Fiorentina a gennaio potrebbero poi riversare parte di quanto incassato per lanciare l'assalto a Yeremi Pino. L'attaccante classe 2002 nato a Las Palmas fa attualmente parte della rosa del Villareal, club iberico con il quale è legato contrattualmente fino al 2027. Nonostante questo, indiscrezioni dalla Spagna vorrebbero il calciatore in possibile uscita dal "Sottomarino giallo" per raggiungere una squadra con la quale fare il definitivo salto di qualità.

La Juventus, che di Yeremi Pino apprezzerebbe la duttilità sul fronte offensivo, starebbe pensando di intavolare una trattativa con il Villareal con la consapevolezza che per acquisirne le prestazioni ci potrebbero volere almeno 35 milioni di euro. Oltre a Yeremi Pino la Juventus valuterebbe anche altri profili sull'esterno come ad esempio quello del Papu Gomez: l'ex calciatore di Atalanta, attualmente si trova senza contratto dopo aver rescisso consensualmente con il Siviglia e di conseguenza un suo acquisto non richiederebbe spese per il cartellino.

Oltre alla Juventus su Gomez ci sarebbe anche lo sguardo dell'Inter di Simone Inzaghi.

Juventus, a centrocampo piacerebbero i nomi di Thomas Partey e Samardzic

La Juventus starebbe valutando diversi profili a centrocampo, specie dopo la possibile sospensione di Pogba per doping ed i nomi che piacerebbero ai bianconeri sarebbero quelli di Thomas Partey e Lazar Samardzic.

Per quanto concerne Partey, il mediano dell'Arsenal potrebbe uscire nella sessione invernale di riparazione per la troppa concorrenza nella zona centrale del campo in casa "Gunners" ma il suo prezzo non scenderebbe al di sotto dei 20 milioni di euro. Una somma che la Juventus preferirebbe spendere per un calciatore più giovane, ed ecco perché starebbe tornando di moda il nome di Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese, dopo aver sfiorato il passaggio all'Inter, potrebbe tornare sul mercato a gennaio per la stessa cifra con la quale avrebbe dovuto raggiungere la Pinetina, vale a dire 30 milioni di euro.