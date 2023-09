La Juventus sta seguendo da tempo le prestazioni di Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Secondo le ultime indiscrezioni il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe una strategia ben definita per acquistare il giocatore della società toscana: potrebbe cercare di chiudere l'intesa per Baldanzi a gennaio, ma lasciarlo in prestito all'Empoli fino alla fine della stagione, portandolo poi a Torino nella prossima estate.

Questa mossa permetterebbe alla Juventus di assicurarsi un giovane talento promettente e di sviluppare ulteriormente le sue abilità durante il prestito all'Empoli, senza affrettare il suo ingresso nella squadra principale.

La Juventus potrebbe anticipare l'acquisto di Baldanzi a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto anticipato di Tommaso Baldanzi a gennaio. Il giocatore classe 2003 è considerato uno dei migliori giovani del calcio italiano e attualmente è un punto di riferimento della nazionale under 21 azzurra e dell'Empoli. Il giocatore rimarrebbe nella società toscana fino a giugno con la possibilità di crescere ulteriormente. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro.

Baldanzi è stato gradualmente schierato da titolare la scorsa stagione dal tecnico Zanetti: ha disputato infatti 27 match fra campionato italiano e Coppa Italia segnando quattro gol.

Il punto del mercato della Juventus

Intanto la Juventus starebbe pensando all’acquisto di un terzino destro per gennaio. Uno dei preferiti sarebbe Sacha Boey, francese del Galatasaray che potrebbe lasciare la società turca per circa 20 milioni di euro: a Torino sarebbe un'alternativa per Timothy Weah.

La società bianconera lavora anche in previsione del Calciomercato estivo e tra le esigenze principali ci sarebbe l’acquisto di un centrocampista giovane, in grado di rappresentare un investimento importante per il futuro.

Il mercato francese sembra quello che maggiormente è valutato dalla società bianconera. A tal riguardo uno dei nomi che piace alla Juventus è Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo seguito dalla società bianconera già nel recente calciomercato estivo. Oltre a lui piace Emmanuel Konè, cresciuto nel campionato francese, ma trasferitosi al Borussia Monchengladbach. La valutazione dei due di mercato è di circa 20 milioni di euro ciascuno.