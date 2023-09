Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata a due talenti per rinforzare il proprio reparto d'attacco in vista del futuro. Il primo nome è Sehrou Guirassy dello Stoccarda, centravanti francese classe 1996. Il secondo è Victor Boniface, una punta nigeriana del 2000 che attualmente gioca per il Bayer Leverkusen.

I due calciatori si stanno mettendo in evidenza in Bundesliga in queste prime settimane della nuova stagione e potrebbero essere al centro delle trattative di mercato della Juventus nel 2024.

Guirassy ha segnato in questo inizio di stagione già 11 gol

Sehrou Guirassy è un attaccante francese nato il 12 marzo 1996 ad Arles, in Francia, e gioca nello Stoccarda, club che milita nella Bundesliga tedesca.

Guirassy ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'AS Saint-Étienne, poi ha fatto il suo debutto da professionista con il Lille nel 2015. Durante la sua permanenza al Lille, ha anche avuto un prestito all'Auxerre per guadagnare esperienza di gioco.

Nel 2017, Guirassy è stato trasferito al Colonia, dove ha contribuito alla promozione del club in Bundesliga dopo la retrocessione della stagione precedente. Dopo l'esperienza in Germania ha giocato con Amiens e Rennes fino al trasferimento allo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto.

È più stato acquistato a titolo definitivo dalla società tedesca nel recente Calciomercato estivo per 9 milioni di euro. In questo inizio di stagione ha disputato fino ad adesso sei match fra campionato tedesco e Coppa di Germania segnando 11 gol e fornendo due assist.

Boniface ha segnato 8 gol con il Bayer Leverkusen in questo inizio di stagione

Nato il 23 dicembre 2000, Victor Boniface ha iniziato la sua carriera calcistica nel Sapphire in Nigeria prima del trasferimento, nel 2019, ai norvegesi del Bodo Glimt. Nel 2022 si trasferisce all'Union Saint-Gilloise, squadra belga, dove attira l'attenzione per le sue prestazioni notevoli, la sua abilità nel segnare gol e la sua velocità.

Nel 2022 il nigeriano Boniface è stato acquistato dal Bayer Leverkusen, dove gioca attualmente e in questo anno ha dimostrato di essere un centravanti molto promettente, contribuendo con gol e assist alla squadra.

Boniface ha una struttura fisica imponente, calcia indifferentemente con entrambi i piedi e ha una buona capacità di sfruttare al meglio le opportunità nell'area di rigore avversaria.