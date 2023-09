La Juventus è in attesa del risultato delle controanalisi sulla positività di Paul Pogba al testosterone. Se essa fosse confermata, la conseguente squalifica potrebbe portare a una rescissione contrattuale del centrocampista, che per il momento non dovrebbe essere sostituito pescando dai parametri zero. Il club valuterebbe infatti la promozione in prima squadra di Josephe Nonge Boende, centrocampista classe 2005 della Juventus Next Gen che, dopo essere cresciuto nella Primavera bianconera, è stato inserito nella seconda squadra bianconera allenata da Massimo Brambilla.

Per caratteristiche tecniche e fisiche il 18enne ricorda molto Pogba, per questo potrebbe essere lui il centrocampista da inserire nella rosa di Allegri, considerando anche il fatto che McKennie oramai è da considerarsi un centrocampista di fascia destra e quindi una mezzala potrebbe essere utile.

Boende con l'eventuale squalifica di Pogba potrebbe essere promosso in prima squadra

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa la Juventus starebbe valutando la promozione in prima squadra di Joseph Nonge Boende.

Con l'eventuale squalifica di Pogba potrebbe essere inserito nella rosa di Massimiliano Allegri il giovane belga, che verrebbe poi valutato fino a gennaio. Pare difficile infatti che la società bianconera attinga dal mercato dei parametri zero.

Il tecnico potrebbe valutare il giovane centrocampista nella prima parte di stagione e, se dovesse dare garanzie, rimarrebbe in prima squadra anche nella seconda parte del campionato. Se invece non fosse così, poi ritornerebbe nella Juventus Next Gen, con la società bianconera che potrebbe investire nel mercato di gennaio su un centrocampista giovane che rappresenti un investimento per il presente e per il futuro.

Il resto del mercato della Juventus

Sono diversi i nomi accostati alla società bianconera per il centrocampo e uno su tutti quello di Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo di 19 anni valutato 20 milioni di euro. Un altro nome seguito dalla società bianconera è quello di Kouadio Koné, francese 22enne del Borussia Monchengladbach, a sua valutazione di mercato è vicina ai 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe decidere di investire nel mercato di gennaio anche per rinforzare la difesa. Una delle esigenze è l'acquisto di un terzino destro che possa rappresentare l'alternativa a Timothy Weah. In questa prima parte di stagione è stato adattato McKennie ma l'americano rimane un centrocampista. Per questo potrebbe arrivare Sacha Boey dal Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.