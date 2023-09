L'infortunio grave di Ivan Perisic potrebbe portare il Tottenham a rinforzare la fascia sinistra nel mercato di gennaio. Uno dei nomi che potrebbe interessare alla società inglese è quello di Filip Kostic, già considerato un possibile partente nel recente Calciomercato estivo. Alla fine non sono arrivate offerte importanti alla Juventus per il cartellino del giocatore, per questo è rimasto a Torino. Non è da scartare la possibilità lasci la società bianconera, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato però si valuterebbe anche uno scambio di mercato fra il Tottenham e la Juventus che riguarderebbe nello specifico Pierre-Emile Hojbjerg e Filip Kostic.

Il centrocampista della nazionale della Danimarca è stato avvicinato alla società bianconera negli ultimi giorni anche perché non è considerato un titolare nel Tottenham. Per questo potrebbe valutare un approdo nella società bianconera a gennaio.

Il giocatore Hojbjerg potrebbe approdare alla Juventus, Kostic al Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di fare uno scambio di mercato con il Tottenham che riguarderebbe Filip Kostic e Pierre-Emile Hojbjerg. Il nazionale della Serbia piace alla società inglese in quanto c'è da sostituire Ivan Perisic, che ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio e salterà tutta la stagione. Per questo Kostic potrebbe valutare l'approdo nella società inglese, in uno scambio di mercato che porterebbe Hojbjerg a Torino.

La società bianconera sarebbe alla ricerca di un centrocampista, soprattutto se fosse confermata la squalifica di Pogba per la positività al testosterone. Le contro analisi sono previste il 5 ottobre. Il centrocampista della nazionale della Danimarca sarebbe un rinforzo d'esperienza e qualità, nell'eventualità di uno scambio di mercato la società bianconera dovrebbe aggiungere almeno 10 milioni di euro considerando la valutazione di mercato dei due giocatori.

La Juventus valuta 20 milioni di euro, il Tottenham vorrebbe circa 30 milioni di euro per il centrocampista.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi per il centrocampo, non solo per gennaio ma anche per il calciomercato estivo. Si cercano soprattutto giocatori giovani che rappresentino il presente e il futuro della società bianconera.

A tal riguardo si parla del possibile arrivo di Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro. Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.