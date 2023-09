La Juventus sta valutando diverse possibilità nel settore avanzato per il mercato di gennaio e potrebbe considerare alcune cessioni. Arkadiusz Milik, acquistato quest'anno dal Marsiglia, potrebbe essere uno dei giocatori a lasciare Torino: Massimiliano Allegri lo stima molto ma in questa prima parte di stagione ha giocato pochissimo, ecco che in caso di offerte da almeno 15 milioni il club potrebbe valutare una sua partenza.

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Milik a gennaio

Lo stesso Milik vorrebbe avere più spazio, cosa complicata in un momento in cui Vlahovic e Chiesa segnano a raffica dimostrando una forma finalmente smagliante (in due hanno realizzato 7 dei 9 gol della Juventus).

Come possibile sostituto, la Juventus starebbe seguendo Antony Martial attenzionato anche dall'Inter: il francese è attualmente al Manchester United ma il suo contratto coi Reds scadrà il 30 giugno con possibilità dunque di essere prelevato a parametro zero.

Con l'intento di anticipare la concorrenza, Giuntoli potrebbe cercare di anticipare il colpo già a gennaio pagando un piccolo indennizzo al club inglese.

Martial ha un contratto in scadenza a giugno

Ten Hag non lo considera un titolare e potrebbe accettare una sua eventuale cessione anche se il problema potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce il centravanti: finora per lui in questa stagione 4 presenze e nessun gol o assist messi a referto

Trattandosi di un classe 1995 costituisce un profilo ancora giovane e potrebbe rappresentare un investimento importante per la società bianconera considerando che può agire da prima punta ma giocare anche a tutta fascia.

Il Manchester United lo ha acquistato nel 2015 per 60 milioni di euro ma oltre Manica l'attaccante non si è mai pienamente integrato, una nuova esperienza potrebbe servigli per rilanciarsi.

Sempre nel mercato di gennaio la Juventus potrebbe poi completare qualche operazione sulla mediana laddove potrebbe presto perdere definitivamente Paul Pogba, in merito al quale a inizio ottobre è atteso l'esito delle contro analisi dopo la positività al testosterone riscontrata nel post udinese vs Juventus.

A tal riguardo piacciono Habib Diarra e Kouadio Koné mentre per il settore difensivo si continua a seguire Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, che verrebbe acquisito per avere un'alternativa a Weah, unico giocatore di fascia destra attualmente in rosa con il solo Cambiaso o all'occorrenza McKennie adattabili nel ruolo.