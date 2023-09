spalmatura dell'ingaggio che invece ad altri calciatori della rosa bianconera sarebbe stato richiestSecondo le ultime, la Juventus ed il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbero disposti a compiere un sacrificio economico pur di trattenere Adrien Rabiot alla Continassa: il piano sarebbe quello di garantire al calciatore lo stesso stipendio attualmente percepito per i prossimi anni, respingendo cosi l'interesse di un Manchester United che potrebbe ripresentarsi alla corte del classe '95 per portarlo in Premier League. Lo stesso Rabiot, nelle scorse ore ha parlato dal ritiro della Francia del suo futuro e di un possibile ritorno al PSG.

Juventus, i bianconeri potrebbero compiere un sacrificio economico per trattenere Rabiot: il Man United osserva la vicenda

Uno degli uomini chiave della Juventus di Massimiliano Allegri è Adrien Rabiot, centrocampista francese che nella sessione di Calciomercato estiva da poco conclusa ha rinnovato il suo contratto fino al termine della stagione 2024. Il neo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, per non rischiare di perdere il calciatore a parametro 0 nei mesi conclusivi dell'annata in corso, starebbe già studiando il da farsi ed avrebbe messo in preventivo di chiedere alla Juventus un sacrificio economico pur di trattenere il mediano transalpino alla Continassa. Il piano del ds toscano consisterebbe nel garantire a Rabiot uno stipendio simile a quello tutt'ora percepito, vale a dire circa 7 milioni di euro annuali, senza l'eventuale spalmatura dell'ingaggio che invece ad altri calciatori della rosa bianconera sarebbe stato richiesto.

La cosa dovrebbe tenere lontane le sirene provenienti dalla Premier League e nello specifico da Manchester, dove lo United osserverebbe la situazione con attenzione pronto ad inserirsi qualora la Juventus non riuscisse a convincere Rabiot a rinnovare.

Rabiot: "In questo momento non penso di tornare nel PSG ma sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia"

Lo stesso Adrien Rabiot ha parlato a ridosso della vittoria ottenuta dalla Francia contro l'Irlanda nella partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Tra gli argomenti trattati dal centrocampista transalpino c'è stato il suo futuro ed un possibile ritorno nel PSG.

"Tornare al PSG? No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà". A Rabiot è poi stato chiesto quali fossero le sue sensazioni nell'essere tornato a giocare con la sua nazionale nel Parco dei Principi, stadio che ospita settimanalmente le partite del PSG: "In questo stadio sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornare a giocare qui".