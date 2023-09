Nelle scorse ore, l'ex CT della nazionale di calcio Italiana Marcello Lippi ha parlato ai microfoni di Calcio Saudita della Juventus e delle ambizioni da scudetto dei bianconeri. Anche Roberto Donadoni a Italpress ha detto la sua opinione sulla griglia di partenza per le favorite alla vittoria finale dello scudetto. Infine, il giornalista Giovanni Capuano a Sportitalia ha invece sottolineato come la Juventus non rientrerebbe nelle candidate delle competitor per il tricolore.

Juventus, Lippi: "I bianconeri hanno le solite caratteristiche e senza coppe potranno lottare per lo scudetto"

Marcello Lippi, ex CT della nazionale italiana e della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni del portale Calcio Saudita e tra gli argomenti da lui trattati ci sono state le ambizioni da tricolore che proprio la squadra bianconera potrebbe nutrire in questa stagione: "Ha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le Coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra a lottare per lo scudetto" cosi ha esordito Lippi parlando della Juventus. L'ex manager ha poi parlato di Milan ed Inter, dicendo quanto segue: "l momento vedo benissimo Inter e Milan.

Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo". Lippi ha poi detto la propria opinione sull'inizio complicato che ha visto protagoniste Roma e Lazio, sottolineando come sia Mourinho che Sarri riusciranno a raddrizzare il timone di due squadre che comunque possono vantare degli interpreti forti.

Donadoni: "La Juventus si giocherà lo scudetto con Inter, Napoli e Milan ma mi auguro che anche Roma e Atalanta si possano aggiungere"

Anche l'ex tecnico Roberto Donadoni ha detto la propria opinione ai microfoni di Italpress per quanto concerne la lotta scudetto e le squadre che potrebbero essere coinvolte: "Le squadre che si giocheranno lo scudetto sono Inter, Napoli, Milan e Juventus perché, almeno sulla carta, hanno qualcosa in più.

Mi auguro si aggiungano anche Atalanta, Roma e Lazio ma vedo queste squadre un gradino sopra, se non di più, sopra le altre. Mi auguro di vedere una bella lotta e che si possa godere di un bello spettacolo".

Juventus, Capuano: "Molti danno i bianconeri per favoriti perché non giocano le coppe ma non è cosi"

Infine, anche il giornalista Giovanni Capuano ha parlato a Sportitalia della Juventus e delle sue ambizioni stagionali: "Penso che valga la pena focalizzarsi su quale sia la prospettiva di partenza. Molti hanno detto ad inizio anno che la Juve sarebbe stata favorita per il campionato solo perché non parteciperà alle coppe; ma non è così. La Juve che ha in mano Allegri è una squadra che negli ultimi anni, anche per colpe di Allegri, ha fatto fatica ad arrivare nelle prime quattro".