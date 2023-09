Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato recentemente intervistato da Radio Roma Sound. Il dirigente della società laziale ha parlato nello specifico della posizione cambiata della Lazio negli anni, prima considerata un trampolino di lancio per i giocatori mentre adesso è un punto d'arrivo per molti.

La Lazio un punto d'arrivo secondo Lotito

'Il nostro progetto è diventato credibile. Quando ho preso la Lazio era una Cenerentola, mentre ora è un punto d'arrivo'. Queste le dichiarazioni di Claudio Lotito in una recente intervista. Il presidente della Lazio ha notato che i giocatori della Lazio erano spesso oggetto di interesse da parte dei grandi club e che era prassi comune per queste squadre acquistare talenti dalla Lazio.

Tuttavia, Lotito ha sottolineato che la situazione si è ora invertita, con la Lazio in grado di acquistare giocatori provenienti da società di alto livello.

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato degli acquisti effettuati nel calciomercato estivo

Il presidente della Lazio ha aggiunto: 'Siamo noi ad acquistare giocatori da grandi squadre, ha capito a chi mi riferisco (rivolgendosi ai giornalisti)'. Lotito non l'ha menzionata, ma è evidente che il riferimento sia alla Juventus, dalla quale la Lazio ha acquistato Luca Pellegrini e Nicolò Rovella in prestito con obbligo di riscatto. C'è da dire che la società bianconera, nel ruolo di terzino sinistro e a centrocampo, aveva e ha abbondanza e aveva bisogno di alleggerire la rosa e anche di monetizzare per esigenze di bilancio societario.

D'altronde la mancata partecipazione alla Champions League significa mancati ricavi commerciali di 60 milioni di euro.

La Juventus dalle cessioni di Pellegrini e Rovella alla Lazio ricaverà un totale di 21,5 milioni di euro. Tanti tifosi bianconeri hanno criticato soprattutto la decisione di lasciar partire l'ex Genoa, considerando l'ottima stagione disputata al Monza nel 2022-2023.

Claudio Lotito sta lavorando anche al progetto stadio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha affrontato anche il tema dello stadio durante la sua intervista a "Radio Roma Sound." Lotito ha condiviso le sue idee sulla necessità di dotare la Lazio e la comunità di uno stadio adeguato e ha sottolineato il suo impegno per risolvere questa questione.

Lotito ha spiegato che la Lazio sta attivamente lavorando per ottenere uno stadio che possa soddisfare le esigenze della squadra e che sia un punto di riferimento per la collettività. L'obiettivo è creare una struttura che possa essere la casa dei tifosi laziali, dove si sentano a loro agio e la considerino come un secondo casa propria.

Ha anche menzionato che una delle opzioni considerate è lo stadio Flaminio, indicando che è una delle ipotesi in cui la Lazio sta lavorando per garantire una struttura adeguata per la squadra e i suoi tifosi.