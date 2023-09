La dirigenza sportiva del Chelsea starebbe valutando un possibile investimento per provare a rinforzare la rosa nel prossimo mercato estivo ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Denzel Dumfries, esterno dell'Inter tornato prepotentemente nelle mire del club inglese, che potrebbe provare un affondo nella prossima estate. La valutazione del cartellino che ne fa l'Inter è di minimo 35 milioni di euro.

L'idea del Chelsea a centrocampo: Denzel Dumfries dall'Inter

Già nella scorsa sessione di mercato il centrocampista olandese sembrava essere vicino ad una cessione in Premier League che non si è poi concretizzata proprio per volere del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che avrebbe richiesto di trattenere il giocatore almeno un'altra stagione.

Nella prossima estate però il laterale olandese potrebbe partire e sarebbero diversi i club che lo starebbero seguendo, soprattutto dopo l'ottimo avvio di stagione e le importanti prestazioni con la nazionale olandese; in prima fila ci sarebbe il Chelsea, che potrebbe mettere sul tavolo delle trattative un'offerta vicina ai 35-40 milioni di euro, che sarebbe la valutazione minima effettuata dai nerazzurri per il cartellino del calciatore.

Molto dipenderà dall'esito della stagione dei nerazzurri, che vedono però in Dumfries uno dei punti fissi della squadra che sta ben figurando in questo inizio di stagione.

L'Inter verso il derby: Lautaro-Thuram titolari

Nelle prossime ore si disputerà il derby di Milano ed i nerazzurri arrivano all'appuntamento con tutti i titolari disponibili e con il rientro di Acerbi nella linea difensiva.

Il difensore infatti avrebbe vinto il ballottaggio con De Vrij per un posto da titolare nella stracittadina, con la scelta di Simone Inzaghi che sarebbe arrivata solo nella mattinata di oggi.

A centrocampo dovrebbero partire Chalanoglu, Mkhitaryan e Barella, con Davide Frattesi ancora in panchina ma pronto ad un inserimento nella ripresa; in attacco confermati i titolarissimi Thuram-Lautaro, coppia gol affiatata in questo inizio di stagione.

Il Milan invece arriva più acciaccato al derby, ma dovrebbe aver recuperato comunque Olivier Giroud dopo l'infortunio alla caviglia con la nazionale francese della scorsa settimana; al suo fianco partiranno Leao e Pulisic, con l'americano confermato dopo l'ottimo avvio di campionato.

In difesa per i rossoneri non ci sarà Tomori squalificato e nemmeno Kalulu infortunato, pertanto dovrebbero partire Kjaer e Thiaw, supportati dai laterali Calabria e Theo Hernandez, che sarà preso sulla fascia in marcatura proprio da Denzel Dumfries.